Foto: Europa Press



La Fiscalia Antidroga ha demanat 31 anys i 6 mesos de presó per a José Ramón Prado , conegut com a Sito Miñanco , i 9 anys i 9 mesos de presó per a Gonzalo Boye, conegut per ser l'advocat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Aquesta setmana ha enviat el escrit d'acusació al Jutjat Central d'Instrucció 3 de l'Audiència Nacional. Hi acusa més de 50 investigats com a presumptes membres de l'organització que dirigia Sito Miñanco per presumptes delictes contra la salut pública i per delictes de blanqueig de capitals , entre altres.



A l'escrit, a què ha tingut accés Europa Press , la Fiscalia ha sol·licitat també que s'apliqui una multa d'almenys 2,7 milions d'euros per a Boye i de més de 950 milions d'euros per a Prado Bugallo. Aquesta petició té lloc després que el 18 de novembre passat l' Audiència Nacional enviés a tots dos a judici per la seva presumpta implicació en l' Operació Mite .

El Ministeri Públic ha conclòs que Sito Miñanco, "amb el propòsit d'introduir i distribuir la droga, comptava amb una "infraestructura personal necessària" que ja havia acumulat una "experiència criminal significativa al negoci del narcotràfic".

Tots els acusats guarden una suposada relació amb l''Operación Mito', centrada a la xarxa que presumptament dirigia Miñanco i que va intentar introduir sense èxit a Espanya més de 4.000 quilos de cocaïna en dos operatius diferents que van ser truncats pels investigadors que el seguien la pista des del 2016. En el marc de l'escrit, la Fiscalia ha sol·licitat 22 anys de presó per a Luis Enrique García Arango (suposada mà dreta de Miñanco conegut com el vellet ) i Juan Antonio Fernández Fernández (àlies Nuria ), a qui Prado Bugallo confiava també els "menors de les diferents operacions criminals".