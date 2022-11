La ministra de Justícia, Pilar Llop, durant una roda de premsa posterior al Consell de Ministres / @EP

El Govern ha aprovat aquest dimarts a Consell de Ministres l'Avantprojecte de Llei Orgànica Integral contra la Tracta i l'Explotació d'Éssers Humans , que busca lluitar contra tot tipus d'explotació, des de la fins a la laboral, passant per la mendicitat o el trànsit d'òrgans .



A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra de Justícia, Pilar Llop, ha destacat que aquesta llei és "fruit del consens interdepartamental ", "acaba amb la dispersió normativa" actualment existent a Espanya i segueix les recomanacions que s'han anat aprovant a nivell internacional.



"Estic segura que serà un abans i un després en el compromís per la protecció dels drets humans i amb una lluita molt més eficaç contra les màfies d'explotació. És el tercer negoci més lucratiu després del tràfic d'armes i drogues", ha remarcat Llop.



El text, desenvolupat sota la direcció del Ministeri de Justícia , ha estat coppropost al costat dels ministeris d'Igualtat, Interior, Inclusió, i ha rebut aportacions i observacions de nou ministeris més (Afers Econòmics, Hisenda, Agricultura, Política Territorial, Universitats, Educació , Sanitat, Drets Socials i Treball).



Llop ha puntualitzat que aquest avantprojecte aborda de manera integral totes les formes d'explotació i incideix en la desincentivació de la demanda per tal de "desarticular" i "trencar les baules" de la "cadena de tràfic".



Així mateix, més enllà de la resposta penal, també recull la prevenció i la sensibilització de la societat i l'assistència a la víctima, garantint-li una sèrie de drets i suports. També s'estableixen mesures en els àmbits educatiu, sanitari, de publicitat i mitjans de comunicació i l'adopció d'aquestes mesures a l'àmbit del sector privat i empresarial, per evitar l'explotació; i s'enforteixen les normes laborals en sectors més sensibles, comptant amb la col·laboració de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.



Amb caràcter general, es reconeix el dret a una protecció i assistència especialitzades , adequades a la tipologia de tracta i explotació patida i al perfil de la víctima. Se us informarà en un idioma que pugui comprendre, amb ajuda d'un intèrpret o mediador cultural si fos necessari, i en estreta col·laboració amb les entitats especialitzades acreditades.



Es reconeix també el dret a la privadesa ia la protecció de la identitat de la víctima des del moment de la detecció i el dret a l'assistència jurídica gratuïta; així com drets laborals i l'accés a prestacions com ara l'Ingrés Mínim Vital, segons ha precisat la ministra. Tal com ha resumit Llop, és “un text victimocèntric”, és a dir, “molt centrat en les víctimes”.



D'altra banda, es crea el Mecanisme Nacional de Derivació (MND) , com a òrgan encarregat de la immediata derivació de les presumptes víctimes de tràfic; i una Relatoria Nacional sobre Tracta i Explotació d'Éssers Humans, dependent del Ministeri de l'Interior, que supervisarà totes les polítiques públiques en aquesta matèria.



La norma contempla també la protecció de menors víctimes de tràfic i explotació, reconeixent el dret a una protecció i assistència especialitzades, amb un procediment àgil i sota el principi de l'interès superior del menor.



Així mateix, es garanteix la informació i la participació dels menors en tots els procediments i la continuïtat de l'assistència i protecció una vegada assolida la majoria d'edat, i es preveuen mesures específiques per als menors no acompanyats i la no repatriació per interès superior del menor .



SENSE NECESSITAT D'INTERPOSAR DENÚNCIA



D'altra banda, el reconeixement i l'efectivitat dels drets reconeguts a la norma no es vincula a la interposició de denúncia i de la participació de les víctimes en la investigació penal, sens perjudici que per part dels poders públics s'incentivi que la víctima col·labori per a una persecució eficaç del delicte a través dels mecanismes necessaris.



Llop ha aclarit que aquesta proposta "no és una cosa que s'hagi canviat a darrera hora" sinó que "neix des de la mateixa comissió de codificació"; i ha puntualitzat que el que recull el text és el que disposa l' article 14 del Conveni de Varsòvia , el qual diu que les víctimes, un cop identificades, tindran dret a autorització de residència per circumstàncies excepcionals, bé tenint en compte la seva situació personal o tenint compte la seva col·laboració en la investigació penal.



"Lògicament, si hi col·laboraran, cal atorgar-los la residència perquè siguin aquí, si cal la seva declaració al llarg del procediment", ha subratllat. D'altra banda, ha puntualitzat que la Llei de Tracta "no deixa fora" jutges i fiscals en la identificació de les víctimes de tràfic a l'àmbit penal ja que l'avantprojecte preveu que les víctimes puguin ser acreditades per sentència ferma a l'àmbit penal , seguint un sistema d'acreditació judicial semblant al de les víctimes de violència de gènere.



En tot cas, la ministra de Justícia ha recordat que aquesta llei de Trata s'aprova en una primera volta i que continuaran treballant per millorar els drets de les víctimes . En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que el text "patirà futurs ajustaments".