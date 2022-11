El portaveu parlamentari d?ERC, Gabriel Rufián.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dimarts que juristes "tant d'una banda com de l'altra" estan estudiant la reforma del delicte de malversació. "Cal veure-ho, cal negociar-ho, cal estudiar-ho", ha apuntat.

"No hem de permetre o seguir permetent que el Codi Penal, en segons quins casos, sigui utilitzat d'una forma de càstig ideològic", ha traslladat el diputat d'ERC en una entrevista a Antena 3, després de ser preguntat pel delicte de malversació.

Rufián considera necessari acotar "segons quins delictes" per tal de "posar-ho difícil a segons quines interpretacions capcioses d'aquest codi penal". "Crec que comparar Junqueras amb Bárcenas tothom pot entendre que és una bogeria, més enllà de les seves fílies i fòbies polítiques", ha afegit.

Preguntat si confia que Junqueras sigui candidat a les eleccions generals del 2023, Rufián ha assegurat que "no s'ha negociat ni discutit res en base a uns noms o altres". "No s'ha fet res perquè algú es presenti a unes eleccions", ha asseverat.

"El que s'ha fet té unes derivades polítiques òbvies, però no hi ha hagut res que s'hagi negociat al voltant d'això", ha aclarit Rufián, que espera poder votar Junqueras: "Jo a Oriol Junqueras el votaria sempre així que tant de bo es el pugui votar".

Sobre l'eliminació del delicte de sedició i les acusacions de traïció per part de Junts, el portaveu parlamentari ha assenyalat que s'aixequen i es fiquen al llit amb acusacions d'aquest tipus "tant per una banda com per l'altra".

Així, ha apuntat que més enllà de la teatralització que es pugui fer amb la derogació del delicte de sedició, Europa aconsellava Espanya modernitzar el Codi Penal. "No és una concessió a l'independentisme ni a Esquerra, sinó una concessió a la democràcia espanyola".