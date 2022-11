Façana del Tribunal Suprem / @EP

El Tribunal Suprem (TS) ha sentenciat a 9 anys de presó els dos exjugadors del 'cas Arandina' condemnats, fet que suposa elevar les seves penes --des dels 4 i 3 anys que havia fixat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCyL)-- després d'eliminar una atenuant en estimar el recurs de Fiscalia, encara que no íntegrament perquè el Ministeri Públic demanava 10 anys de condemna i el TS ho ha deixat en un any menys per l'aplicació de la 'llei del sol sí que és sí '.



Segons ha informat l'Alt Tribunal, els magistrats han estimat el recurs de la Fiscalia i les acusacions i han agreujat les penes als dos condemnats al 'cas Arandina' al suprimir una atenuant analògica que va aplicar el Tribunal Superior de Castella i Lleó.



El tribunal, no obstant, ha imposat als condemnats una pena inferior a la que hauria correspost abans de la reforma impulsada pel Ministeri d'Igualtat en ser ara menor la penalitat en un any de presó en aquest cas concret. Així, el Suprem ha acordat en aquest cas aplicar la llei en benefici del reu.



La decisió de la Sala Penal ha comptat amb el vot particular del magistrat Ángel Luis Hurtado, que ha entès que es va haver de mantenir l'atenuant analògica que ja va aplicar el TSJ castellanolleonès, amb una lleu reducció de penes en considerar també més beneficiosa la nova llei.



APLICACIÓ DE LA LLEI DEL 'NOMÉS SÍ ÉS SÍ'

Al marge, els magistrats han incidit que la Llei Orgànica de Garantia Integral de Llibertat Sexual "podrà aplicar-se en benefici del reu quan es fixi ara pena inferior en aquells supòsits en què sigui procedent".



Han matisat, tot i això, que s'haurà de fer "analitzant cas per cas, i no de forma global, tant en assumptes pendents de judici, recursos d'apel·lació i cassació i en executòries penals".



És la primera vegada que el Suprem es pronuncia públicament sobre la llei que va entrar en vigor el 7 d'octubre passat, encara que no és la primera vegada que analitza un cas d'abús i/o agressió sexual després d'aquesta reforma. Fonts jurídiques consultades per Europa Press han indicat que aquest mateix dimarts la Sala Segona analitzarà altres recursos de cassació contra casos d'abusos i agressions sexuals ocorreguts a les Canàries, Andalusia i Castella-la Manxa. La setmana passada, han precisat, el tribunal ja va examinar-ne d'altres, entre els quals un referit a les Balears.

LA SENTÈNCIA INICIAL



La decisió del Suprem té lloc després que els magistrats s'hagin reunit per deliberar sobre els recursos presentats contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (TSJCyL) a l'anomenat 'cas Arandina', que va suposar absoldre un dels tres exjugadors del club condemnats per agressió sexual a una menor i reduir la pena dels altres dos des dels 38 anys de presó a 4 i 3.



En concret, la Sala Penal ha estudiat les impugnacions formulades per la Fiscalia , les acusacions particular i popular i les defenses dels dos futbolistes que continuen condemnats. Aquesta revisió forma part de curs normal dels recursos de cassació, encara que es produeixi enmig de la polèmica suscitada per l'entrada en vigor de la coneguda com a 'llei del sol sí que és sí', segons expliquen les fonts jurídiques consultades.



La primera sentència pel 'cas Arandina' la va dictar el desembre del 2019 l'Audiència Provincial de Burgos condemnant els tres futbolistes a 38 anys de presó cadascun com a autors i cooperadors necessaris d'un delicte d'agressió sexual comès dos anys abans contra una menor , apreciant a més l'existència d'intimidació ambiental.



Segons els fets provats, la víctima --llavors de 15 anys-- va acudir al pis que els tres joves compartien a la localitat burgalesa d'Aranda de Duero, on es va produir l'agressió sexual sense que ella pogués reaccionar , a causa de la diferent complexió física dels condemnats i la menor, ja que van actuar tots tres sobre ella amb la llum apagada i per sorpresa.



Aquest primer error va ser recorregut i el TSJCyL va decidir el març del 2020 qualificar els fets d' abús sexual. El tribunal va descartar la intimidació al veure contradiccions al relat de la víctima i va apreciar una circumstància atenuant per la proximitat d'edat i maduresa entre condemnats i víctima. Això va suposar rebaixar les penes de 'Lucho' i 'Viti' a 4 i 3 anys de presó, respectivament.



Pel que fa al tercer condemnat, el tribunal castellanolleonès el va absoldre i va descartar la seva responsabilitat penal en el que va passar al saló de l'habitatge. L'Audiència de Burgos només l'havia absolt del que havia passat a la seva habitació.



Segons va reflectir aquesta segona sentència, la víctima va explicar que, al saló de la casa, va mantenir contactes sexuals amb els tres jugadors a causa del bloqueig per la por i que, després, va mantenir una relació sexual completa amb un a l'habitació.

ELS RECURSOS



Les defenses de 'Lucho' i 'Viti' havien demanat l'absolució als seus respectius recursos, mentre que l'acusació particular que exerceix la víctima i l'acusació popular de l'Associació Clara Campoamor havien sol·licitat al TS que els torni a condemnar a 38 anys de presó .



La Fiscalia, per part seva, va proposar al seu dia elevar a 10 anys de presó la condemna a aquests dos jugadors, com a autors d'un delicte d'abús sexual a una menor de 16 anys però eliminant la circumstància atenuant que va incloure el TSJCyL.



La fiscal Paloma Abad va argumentar en un escrit recent que amb la 'llei del sol sí que és sí' és possible mantenir la seva petició inicial de 10 anys de presó perquè la nova forquilla penal per a aquesta conducta és d'entre 6 i 12 anys de presó.



Tot i això, per al cas que el TS no estimés aquesta opció, la fiscal reclamava que es mantingués l'actual condemna per abús sexual amb aquesta atenuant --a 3 i 4 anys de presó--, adduint que no calia baixar-la perquè encaixava igualment, ja que la nova forquilla per a aquest supòsit va de 2 a 4 anys i mig.