Patricia Rueda al Congrés

Els diputats de Vox han abandonat aquest dimarts el Ple del Congrés després que s'expulsés de la tribuna la seva companya Patricia Rueda per negar-se a retirar el terme filoetarra dedicat als socis del Govern de coalició.

Aquest nou incident a l'hemicicle ha tingut lloc poques hores després que la presidenta de la Cambra, Meritxell Batet, reprengués els portaveus per la crispació a l'hemicicle i en un debat de consens per recolzar la candidatura de Màlaga com a seu de l'Exposició Universal del 2027.

En aquest context, Patricia Rueda ha aprofitat el seu torn per assegurar que el Govern de Pedro Sánchez "cap" a Màlaga i "premia filoetarres, nacionalistes i colpistes".

El socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, primer vicepresident de la Cambra, que en aquell moment estava presidint la sessió, ha demanat a la diputada que retirés el terme filoetarra, però la diputada s'ha negat i ha estat objecte d'una crida al ordre.

Durant uns minuts, Rueda ha estat en silenci a la tribuna, o bé ha estat conversant amb el vicepresident del Congrés per demanar que el deixés continuar, però Gómez de Celis no ho ha acceptat i ha insistit a exigir la retirada. Després de noves trucades a l'ordre, la Presidència ha optat per treure-li la paraula demanant-li que desallotgés la tribuna, mentre que Rueda protestava: "És injust", clamava.

ESPINOSA ASSENYALA AL SUBSTITUT DE BATET



Davant d'aquesta situació, els diputats de Vox s'han aixecat dels escons i han abandonat sonorament l'hemicicle en senyal de protesta. A la sortida, el portaveu del grup, Iván Espinosa dels Monteros, ha afirmat que aquest incident és "l'enèsima versió que Gómez de Celis no sap manejar el Ple".

"Si no es pot dir filoetarra al braç polític d'ETA (en referència a Bildu) i se'ns pot trucar feixistes a nosaltres, és que hi ha un problema en aquesta Cambra --ha afirmat--. No ho tolerarem".

La veritat és que en el debat anterior, que va estar presidint Meritxell Batet, la diputada de Vox Cristina Esteban Calonge es va referir a l'esquerra de l'hemicicle com a "comunistes, sediciosos, separatistes i hereus d'ETA", sense que ningú li cridés l'atenció.

Minuts després de l'incident ha estat el president de Vox, Santiago Abascal, que ha comparegut davant la premsa, envoltat per tot els diputats de Vox, per titllar de "gravíssim" els fets perquè, segons ell, suposa "arrabassar la llibertat d'expressió" " a una parlamentària "per dir la veritat que pensen milions d'espanyols".

Segons Abascal, el Govern de Pedro Sánchez intenta "assaltar totes les institucions" i fins ara "l'única que se salvava" era el Parlament, i això va canviar la setmana passada amb la bronca suscitada per les paraules d'una diputada de Vox contra la ministra Irene Montero, quan "membres de la Mesa van increpar a crits una dona", en referència a la diputada Carla Toscano.

En tot cas, ha assegurat que "Vox no serà emmordassat" i que seguirà afalant "on sigui" al Parlament, al carrer o als tribunals.