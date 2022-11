El president de la Generalitat, Pere Aragonès / @EP

El Govern segueix endavant amb el seu intent d'aprovació dels Pressupostos . Tot i la voluntat d'ERC per accelerar la ronda de contactes amb la resta de partits, la realitat és que no es preveu que la llum verda es doni en els propers dies. Patrícia Plaja, la portaveu del Govern, ha explicat aquest dimarts que la voluntat de l'Executiu català era treure els Pressupostos endavant "com més aviat millor", tot i constatar que segurament haurien de prorrogar-los durant les primeres setmanes del 2023.



La portaveu va assegurar que veu viable aprovar els comptes generals del 2023 al Parlament amb PSC, Junts i comuns, en assegurar que no són "excloents". Segons Plaja, les negociacions estan obertes i s'han accelerat durant els últims dies per tirar endavant els Pressupostos, i per això ha demanat que no es facin "vetos creuats".

ERC I L'"ACCELERACIÓ" DELS PRESSUPOSTOS



La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va afirmar que intentarien accelerar les negociacions pels Pressupostos de la Generalitat durant aquesta setmana i va apel·lar a la responsabilitat de PSC, Junts i comuns per sumar els "màxims suports" per als comptes.



La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta / @EP

Segons va explicar, amb els comuns hi va haver reunions i trobades sectorials, mentre que amb el PSC i Junts hi ha negociacions obertes amb intercanvi de documentació i propostes. En aquest sentit, ha concretat que el Govern negocia les formacions que han mostrat la seva "predisposició" a pactar --la CUP es va descartar malgrat que el Govern la va situar com a soci prioritari juntament amb comuns i Junts--.



Vilalta remarcava que el seu desig era arribar a un acord "aquesta setmana o els propers dies", tot i que va puntualitzar que el Govern no es fixava una data límit per als comptes.

Oriol Junqueras, per la seva banda, també apel·lava a la col·laboració de la resta de formacions polítiques, demanant que “ tothom s'arremangui i posi una mica de la seva part ” per aprovar els Pressupostos de la Generalitat. La seva petició va ser expressa: que no s'actués des del partidisme en moments tan importants quan la unitat és tan important. "Hi ha qui prefereix actuar des del partidisme, des del tacticisme, des del curt termini i la miopia que sovint acompanya els egoistes, els curt terminis i els tacticistes", expressava el president d'ERC.



Junqueras va admetre que potser els Pressupostos del Govern no són els que alguns partits voldrien en aquest moment perquè preferirien posar en evidència les "dificultats que pot arribar a tenir alguna força política", després de la ruptura de la coalició ERC-Junts.

Davant d'això, ha apel·lat a la responsabilitat ia no "posar-se els uns als altres en evidència" en un moment en què Catalunya travessa un context econòmic marcat per les dificultats a què s'enfronten les famílies, els autònoms i els treballadors per la inflació .

JUNTS, AMB GANES D'APROVAR ELS PRESSUPOSTOS



El portaveu de Junts, Josep Rius, va reclamar dilluns passat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que accelerés la negociació del projecte dels Pressupostos , de la mateixa manera que reclamaven un aclariment sobre si havien volgut aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat ( PGE) per buscar el suport del PSC als comptes catalans: "Si hi hagués un pacte, que ho expliquin i pararem màquines. Junts no farà de comparsa".

El portaveu de Junts, Josep Rius / @EP

Si no és així, segons Rius, volen que Aragonès deixi de " marejar la perdiu i negociï de debò pensant en la centralitat de país en clau catalana i no en els equilibris de la política espanyola".

De moment, no tenen una nova data al calendari per reunir-se amb el Govern, i va insistir que se'ls lliurés la informació més detallada que han sol·licitat sobre els comptes.



EL PSC, PESSIMISTA DAVANT L'APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS



La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, va assegurar dimarts que veia "una mica complicat" tancar un pacte de Pressupostos amb el Govern aquesta setmana , i va ressaltar que el que marca el ritme de la negociació per als socialistes és arribar a un bon acord.



"A ERC de sobte li entra la pressa per a un acord ràpid", va criticar la portaveu socialista en roda de premsa al Parlament. A més, van reclamar a Pere Aragonès, el president de la Generalitat, que expliciti la seva voluntat per arribar a un acord de Pressupostos amb el PSC: "El que no ens agrada és que ens enganyin i maregin i generin desconfiances com crec que s'han generat a les darreres reunions", comentava Romero.

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero / @EP

Després de les declaracions de Plaja sobre la possibilitat d'aprovar els comptes amb PSC, comuns i Junts, Alícia Romero va convenir que no són excloents, encara que va remarcar que un acord a tres bandes "necessita més temps" i que les tres formacions discrepen en diversos àmbits.



Tot i això, ha afirmat que al PSC no condiciona els pactes als quals pugui arribar l'Executiu amb altres partits: "No ens afecta", ha subratllat, preguntada per si que el Govern tancarà abans un pacte amb els comuns que amb ells allunyaria la possibilitat de un acord amb els socialistes.



ELS COMUNS DESCARTEN UN ACORD PER AQUESTA SETMANA



La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va assegurar que l'acord per recolzar els Pressupostos del 2023 " està lluny i dir el contrari seria mentir" , i va sostenir que és pràcticament inviable tenir-lo tancat aquesta setmana.

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach / @EP

A més, ha explicat que aquest dimecres tindran una nova trobada en què els negociadors de l'Executiu català els donaran resposta a les propostes que van presentar en anteriors reunions en matèria d' energia, vivenda i infraestructures.



"És més important el què que el quan, però no signaré un xec en blanc al Govern per molt que pressioni per a aquest divendres. Això no tindria sentit", ha subratllat Albiach, que ha afegit que els comuns haurien començat abans les negociacions de Pressupostos i que és responsabilitat de l?Executiu català fixar el calendari de les negociacions.