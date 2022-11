Salvador Illa a la presentació de la nova llei de gent gran - PSC

Salvador Illa ( PSC ) ha presentat una proposició de llei per protegir els drets de la gent gran a Catalunya, un document inspirat en les lleis de gent gran que ja existeixen a Castella i Lleó i Andalusia, que es registrarà al Parlament en els propers dies i que ha estat impulsada des del Govern Alternatiu amb el diputat Raúl Moreno al capdavant.

“Fa sis anys, el Parlament va aprovar una moció que instava a aprovar una llei per a la gent gran. Una moció impulsada des del PSC. Han passat sis anys i ningú no ha fet res. Per això presentem avui aquest document. Demostrem amb fets el nostre compromís amb la ciutadania”, ha manifestat Salvador Illa.

La finalitat d'aquesta llei és la promoció del benestar personal i social del col·lectiu de gent gran a Catalunya, la garantia del ple exercici dels seus drets i l'assumpció de les seves responsabilitats, així com l'establiment d'un sistema integral d'atenció i de protecció efectiu, que possibilitin un envelliment integral i saludable, amb la participació de totes les administracions públiques catalanes i dels sectors i entitats socials implicades.

A més, amb aquesta llei el PSC persegueix els objectius següents:

1. La millora del benestar físic, psíquic i social de la gent gran.



2. La promoció d‟una visió positiva i real de l‟envelliment, lliure d‟estereotips i entès com una etapa més de la vida de les persones, plena de reptes i oportunitats.



3. La garantia de la participació i inclusió de la gent gran en tots els àmbits de la vida social, comunitària i política, promovent espais específics com els Consells de la Gent Gran, per millorar-ne la integració i el benestar físic, psíquic i social.



4. Lestabliment de mesures per evitar la discriminació de la gent gran, per raó dedat, lloc de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, discapacitat, orientació o identitat de gènere, expressió de gènere, malaltia o condició de salut, estat serològic i/o predisposició genètica a patir patologies i trastorns, llengua, situació socioeconòmica, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.



5. La garantia de la igualtat efectiva entre dones i homes grans i la protecció d'aquestes davant

la violència masclista.

6. La garantia de latenció continuada i integral, així com la prevenció i la seva promoció, amb

especial atenció a aquelles persones en situació de dependència o amb manca d'autonomia

personal.

7. La garantia de la suficiència econòmica de la gent gran per evitar situacions dexclusió

social i impulsar-ne la inclusió.



8 . L'afavoriment dels elements intergeneracionals en la planificació de polítiques públiques per fomentar les relacions, la solidaritat, el traspàs d'experiències i els coneixements entre ciutadans i ciutadanes de generacions diferents, visibilitzant la saviesa, perícia i experiència de la gent gran com un dels grans actius de la societat.



9. La garantia d'un habitatge digne, adaptat, accessible, que afavoreixi l'autonomia personal de la gent gran i que esdevingui el recurs principal en el procés d'envelliment.



10. L'atenció a les situacions de risc social, per evitar que puguin donar lloc a situacions de maltractament o aïllament, manca d'assistència o soledat no volguda, així com la garantia de la seguretat de la gent gran, entesa com la possibilitat de portar a terme les activitats quotidianes lliures de qualsevol mena d'agressió externa, sigui humana o natural, i amb dignitat.



11 . Lestabliment de mesures dacció positiva amb lobjectiu de reduir limpacte en la transició duna vida laboral activa a una situació de jubilació.



12. La garantia de lassessorament i lacompanyament jurídic de la gent gran.

13. La garantia de latenció presencial a tràmits i guardes bàsics, siguin públics o privats, i el foment de programes específics per fer front a la bretxa digital, des de la perspectiva de la gent gran.