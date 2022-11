Arxiu - La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

La Ministra d'Igualtat, Irene Montero , en contestar una pregunta del PP ha fet lliscar la frase que amb les "campanyes de la Comunitat de Madrid vostès fomenten la cultura de la violació".

Després d'aquesta afirmació s'ha armat un bon enrenou al Congrés dels Diputats, en causar una gran indignació entre la bancada del PP la portaveu del qual Cuca Gamarra ha demanat en aplicació de la reglamentació de l'hemicicle que la Ministra retirarà les seves paraules i l'ha retret Montero que com a Minisra faci aquestes declaracions feia un partit "que ha defensat les dones que pateixen aquest tipus d'agressions i ha defensat i defensa les dones davant d'aquest tipus de violència".

Ha estat la mateixa presidenta del Congrés, Batet qui abans de deixar respondre Irene Montero, qui ha demanat en reiterades ocasions i amb molta fermesa "un comportament que sigui exemple a l'exterior" i ha demanat retirar de l'acta de Sessions les paraules d'Irene Montero que no és "adequada per adreçar-se a un grup de l'oposició" ia la Ministra d'Igualtat que s'atingui a la lògica de l'"degut respecte entre formacions".

En la seva rèplica Montero ha afirmat que en aquest "hemicicle som més els que donem suport al feminisme i la consecució de més drets" i a més li ha demanat al PP que digui perquè "fan campanyes com la de la Comunitat de Madrid que posen l'èmfasi a la víctima i no a assenyalar els agressors. Poseu-li nom a això". Cosa que ha tornat a molestar la bancada del PP que ha tornat a protestar "in situ".

En aquesta jornada al Congrés s'està interpel·lant el govern en relació a l'aplicació del “Només Sí és Sí” i on els grups com PP i VOX estan demanant la seva dimissió pels seus errors que afecten moltes víctimes.

En declaracions als mitjans Cuca Gamarra ha demanat al president del Govern, Pedro Sánchez, "que cessi una ministra que acusa el principal partit de l'oposició de fomentar la cultura de la violació perquè és altament ofensiu i ell és el responsable que ella aquest al Consell de Ministre que presideix".