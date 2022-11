L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont / @EP



El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d'empara presentat per l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín contra la decisió de l'instructor del 'procés', el magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena, de sol·licitar al Parlament Europeu que suspengués la seva immunitat com a eurodiputats per poder procedir penalment contra ells per l'1-O.



Segons ha informat el TC, Puigdemont i Comín pretenien tombar la interlocutòria dictada el 10 de gener del 2020 per Llarena on sol·licitava al president del TS que elevés a l'Eurocambra la seva petició de suplicatori, així com les resolucions judicials que van confirmar aquesta primera.



A més, reclamaven que es plantegés una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) s'obre diversos extrems, incloses algunes qüestions suscitades en la vista que es va celebrar el 25 de novembre passat davant el Tribunal General de la UE (TGUE), precisament, sobre la immunitat de Puigdemont i Comín, i també sobre la de Clara Ponsatí.



El TC ha considerat que hi ha vicis processals que impedeixen entrar a conèixer les denúncies relatives a la vulneració dels articles 24.1 de la Constitució (dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, dret al jutge imparcial, dret a una resolució fundada en dret), 25.1 (principi de legalitat penal), 16 (llibertat ideològica), 20 (llibertat d'expressió) i 21 (dret de reunió i de manifestació).



Pel que fa a l'objecte principal del recurs d'empara --la suposada vulneració del dret a la immunitat parlamentària-- , el TC explica que ho ha rebutjat perquè la sol·licitud de suplicatori, aïlladament considerada, no es pot entendre com una lesió als drets de l'exercici de la funció representativa sinó com una institució garant constitucionalment reconeguda.



La cort de garanties aclareix que, si escau, serà la concessió o denegació del suplicatori de l'acte (purament parlamentari i no jurisdiccional) la que afectarà la immunitat parlamentària , si bé alhora subratlla que aquest assumpte no és matèria de recurs de empara davant del TC sinó objecte del recurs pendent de resolució davant del TGUE.



A això afegeix que rebutja les pretensions de Puigdemont i Comín perquè, una vegada concedit el suplicatori i obert un procediment diferent en una altra seu jurisdiccional pels mateixos recurrents davant d'aquesta concessió, el recurs d'empara ha perdut la raó de ser i qualsevol resolució de fons mancaria d'efectivitat.