El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán , ha assegurat avui que "millor hagués anat a aquest país" si l'expresident asturià, Javier Fernández, hagués estat el secretari general del PSOE en lloc de Pedro Sánchez . Així ho ha afirmat avui durant la cloenda de la taula sobre 'L'Estat de les autonomies: balanç i mirada de futur des de l'exercici de la responsabilitat política'.

El president del Govern d´Aragó, Javier Lambán, ha visitat el campus de la USJ.

En aquest acte ha elogiat l'expresident d'Astúries Javier Fernández, que també hi ha intervingut, tot recordant els seus acords per lluitar contra la despoblació. Lambán ha lamentat que quan va dimitir Alfredo Pérez Rubalcaba --el 2014-- Fernández refusés assumir la secretaria general del PSOE federal: "Millor hauria anat a aquest país si Javier hagués assumit aquesta responsabilitat".

El president aragonès ha al·ludit al Comitè Federal de l'1 d'octubre del 2016, "un aquelarre", en què "no es plantejava una disjuntiva merament nominal, sinó dues maneres diferents d'entendre la manera de governar Espanya, les aliances polítiques", quan Fernández liderava una opció i Pedro Sánchez una altra, ja que el president del Govern central "entenia que era admissible l'associació per governar amb nacionalistes i independentistes".

"Va prevaler la visió que representava Javier i va donar lloc a la investidura de Rajoy", ha recordat Lambán, que ha afirmat: " Quan algú diu que els pactes de PP i PSOE amb altura de mires són impossibles, obliden que va ser perfectament possible en aquesta investidura i que això va obrir un ventall de possibilitats amb Javier de president de la gestora que podria haver donat lloc a dinàmiques ben interessants".

Tot i això, "després el PSOE va celebrar unes primàries, invent maligne on n'hi hagi, i això ha donat lloc, juntament amb la contaminació populista que, d'una o altra forma, tots estem patint, que en aquest moment tots els partits siguin qualsevol cosa menys estructures democràtiques".

"Aquestes primàries les va guanyar, de manera aclaparadora i legítima, Pedro Sánchez i, acceptant aquella votació, almenys en aquesta part política del partit em sento en minoria, però és una cosa que en la història del PSOE ha passat moltes vegades i és una cosa que comporto amb la màxima dignitat possible”.

EL TEMA CATALÀ NO S'ESTÀ SOLUCIONANT



A més, el president aragonès ha sostingut que el tema català "no s'està solucionant" sinó que el que està passant és que els nacionalistes "estan tranquils perquè el seu full de ruta es va fent", alhora que ha trobat a faltar l'absència de grans acords entre PSOE i PP.

Alhora, ha cridat l'atenció sobre "el moment en què els partits majoritaris van deixar de tenir la majoria al Congrés". "Hem assistit a cessions als nacionalistes, a una progressiva desconnexió que només haurien evitat els grans acords entre PSOE i PP o amb un partit, Cs, a qui desitjo de debò que, de la manera que sigui, recuperi la seva presència" a les Talls Generals.

"Només ho hauria evitat això i, com no ha passat això, estem en aquesta deriva complicada que posa en risc l'article 2 de la Constitució", referit a la unitat d'Espanya "com a sinònim de la igualtat de drets entre els espanyols", ha advertit.

Lambán ha considerat que les comunitats autònomes s'han d'"involucrar" i ha apostat per la reforma de la Constitució en el sentit de "posar amb majúscules" el federalisme per "construir el país a base de les relacions entre les comunitats autònomes".

Igualment, ha defensat el desenvolupament del Senat com a cambra territorial, similar al Bundesrat alemany, i ha elogiat la celebració de les Conferències de Presidents, que "encara no han quallat com haurien de quallar".

Ha posat l'exemple de l'acord signat, el 6 d'octubre passat, amb la Junta d'Andalusia per impulsar l'autopista ferroviària Algesires-Zaragoza, o els acords amb altres comunitats, com ara Navarra, La Rioja i el País Valencià. "Aquest tipus de relacions creen país, nació, Constitució, i presenten una manera definitiva d'entendre el futur des dels governs autònoms".

"Les comunitats autònomes hem de transcendir l'àmbit territorial que ens correspon i sentir-nos concernides al futur d'Espanya des del Títol VIII de la Constitució i atenent l'Espanya federal, que no és de dret, encara que és de fet".