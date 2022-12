El Ple del Congrés celebrarà aquest dijous 1 de desembre el segon debat sobre la fi de la sedició en una setmana. Si dijous passat es va haver de convocar una nova sessió plenària per debatre la presa en consideració de la proposició de llei de PSOE i Unides Podem per acabar amb aquest delicte, aquest s'ha fet el mateix per discutir les cinc esmenes registrades pel PP, Vox , Ciutadans, Junts i la CUP perquè la proposta dels dos partits que integren el Govern siguin substituïdes pels textos que plantegen cadascun d'aquests cinc partits.

En concret, la proposició de llei del PSOE i Unides Podem per liquidar el delicte pel qual van ser condemnats els líders del 'procés' va ser presa en consideració pel Ple del Congrés prop de la una de la matinada de divendres passat i tot just acabar es va reunir la Mesa del Congrés per fixar-ne el calendari.

Amb l'oposició del PP i Vox, la majoria que sumen PSOE i Unides Podem a l'òrgan de govern de la Cambra va decidir que el termini d'esmenes de totalitat amb text alternatiu acabés aquest dimarts, o sigui es va donar un marge de només un parell de dies, en lloc dels 15 dies duna llei ordinària o dels set duna llei amb el procediment durgència.

El següent pas era que la Junta de Portaveus decidís quan se celebra aquest nou debat al Ple del Congrés per votar les esmenes de totalitat i el PSOE va proposar que aquest mateix dijous, quan acabés la sessió plenària ordinària, se celebrés un nou Ple monogràfic per a debatre i votar aquests textos alternatius.

Això va ser el que va aprovar la Junta de Portaveus aquest dimarts i el que va portar la secretària general del PP, Cuca Gamarra, a denunciar que els grups del Govern i els seus socis tornaven a optar per la “nocturnitat” per a la tramitació de la iniciativa.

El que es discutirà i votarà al Ple seran els cinc textos alternatius a la proposta dels grups del Govern: el PP, que demana tipificar com a delicte els referèndums il·legals; Vox i Ciutadans, que demana agreujar les penes que al seu dia es van aplicar als líders del procés, i els independentistes de Junts i CUP, l'objectiu dels quals és justament el contrari.

VOTACIÓ PER SEPARAT



En concret, la proposta del PP és deixar igual les penes previstes actualment per sedició; afegir com a delicte la convocatòria il·legal de referèndums; cosa que recorda que defensava el PSOE la darrera campanya electoral; i castigar amb presó permanent revisable els condemnats per assassinat que a més amaguin el cadàver.

Per la seva banda, Vox aposta per agreujar les penes establertes per al delicte de sedició i fins i tot implantar un "càstig més sever" per a casos en què el delicte el cometi un òrgan de govern, sigui estatal o autonòmic, per "traïció a la pàtria ". "Mentre hi hagi un Govern entestat a trair Espanya, Vox defensarà la pàtria perquè els espanyols del futur rebin un llegat millor", ha proclamat en roda de premsa el portaveu, Iván Espinosa dels Monteros.

Per part de Ciutadans, Edmundo Bal ha explicat que el seu text alternatiu també busca elevar les penes per al cas que es repetissin els successos del 2017, ja que la seva idea és que aquells episodis puguin encaixar ara en el delicte de rebel·lió, que està més agreujat . I afegeix també la impossibilitat que corri la prescripció quan un se'n va de la Justícia espanyola, en referència a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers.

L'esmena de totalitat de Junts, recollida per Europa Press, aposta just al contrari, ja que advoca per mantenir el delicte de rebel·lió en cas d'aixecament armat i per anar un pas més enllà d'eliminar el de sedició reclamant la cancel·lació de les sentències imposades i de tots els processos que continuen oberts a polítics independentistes.

Per últim, la CUP presenta una altra esmena de totalitat amb text alternatiu, que, a més de suprimir el delicte de sedició, elimina la proposta de PSOE i Podem d'agreujar el delicte de desordres públics i busca derogar de cop tota la Llei de seguretat Ciutadana del 2015.

UNA REFORMA PENAL AMB TRAMITACIÓ ULTRA RÀPIDA



Després del debat d'aquests textos alternatius, que es votaran per separat, la previsió és que el termini de presentació d'esmenes parcials, on es veurà si algun grup demana afegir la modificació del delicte de malversació, s'acabarà el dia 9 de desembre, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries.

Tot això seguint el full de ruta del Govern de coalició perquè la fi del delicte de secessió, el que va sustentar les condemnes dels líders del procés independentista del 2017, s'aprovi abans de final d'any i pugui estar en vigor com més aviat millor.