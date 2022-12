La bandera trans davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz / @EP

PSOE i Podem no han aconseguit un acord sobre l' autodeterminació dels menors trans durant la ponència sobre la llei que recull els drets d'aquest col·lectiu i que s'ha fet aquest dimecres al Congrés. A la mateixa sessió sí que s'ha ratificat el text complet que, segons ha informat el PSOE, no ha comptat amb el suport de PP i Vox.



La secretària d'Igualtat dels socialistes, Andrea Fernández, ha explicat que les esmenes socialistes sobre elevar l'edat, de 14 a 16 anys, per al canvi registral de menors trans, així com la que posa límits a la reversibilitat, no han aconseguit el consens necessari per ser incloses al text en aquesta fase de la tramitació.



És per això que el principal partit al Govern mantindrà aquestes propostes perquè siguin votades pels grups a la Comissió d'Igualtat , el penúltim esglaó de la llei abans d'arribar al Ple per a la seva aprovació definitiva.



UNA "NOVA FASE NEGOCIADORA"

D'aquesta manera, s'inicia des d'ara i fins a la setmana del 12 de desembre , en què previsiblement es convocarà la Comissió d'Igualtat, una "nova fase negociadora" en què, segons ha indicat la diputada socialista, el PSOE buscarà suport" a tot l'arc parlamentari".



Preguntada per si el PSOE podria buscar la complicitat del PP en els temes en què no es posa d'acord amb Podem, Fernández ha explicat que aquestes negociacions d'esmenes s'emmarquen dins de la “ normalitat ” i ha assegurat que la seva formació treballa així sempre .



Tot i el que ha passat amb les esmenes, els socis de Govern sí que han arribat a un acord per donar el vistiplau al text de la norma, que ha comptat, segons ha indicat Fernández, amb el suport majoritari dels grups del Congrés, a excepció de PP i Vox.

UNA PONÈNCIA "INTENSA" I "FRUCTÍFERA"



La portaveu d'Igualtat de Podem, Sofia Castañón, per part seva, ha parlat d'una sessió de treball "intensa" i "fructífera" en la ponència en què s'han arribat a incloure al text de la norma del Govern una vintena de esmenes de les propostes pels grups parlamentaris. Castañón ha destacat, fins i tot, que el PP ha arribat a votar a favor d'algunes.



Tot i això, sobre les propostes socialistes sobre menors trans i reversibilitat no veu possible un acord, ja que, segons ha explicat, la posició de la seva formació és "clara". "Volem que el tràmit parlamentari serveixi per millorar la llei i en cap cas per retrocedir del text que ha sortit del Consell de Ministres", ha apuntat.



De la mateixa manera, ha assenyalat que la celebració de la Comissió la setmana del 12 de desembre permet complir el compromís d'Unidas Podemos "perquè abans que s'acabi l'any" la Llei Trans estigui aprovada al Congrés.



CRÍTIQUES DES DEL PP

Per part seva, el PP no ha aclarit si donaria suport al PSOE en les seves esmenes sobre menors trans. A les preguntes dels periodistes, la portaveu popular en la matèria, Carmen Navarro, s'ha limitat a assegurar que no han rebut l'anomenada "de cap grup polític que tingui representació a la Cambra" per negociar cap esmena.



El que sí que ha deixat clar és que el principal partit de l'oposició està "en contra" del text perquè "no garanteix la seguretat jurídica que es requereix per a les dones" amb l'autodeterminació de gènere i perquè la intenció del seu partit és "protegir els menors per sobre de tot". A més, ha advertit que amb aquesta norma s'està cometent "el mateix error" que amb altres lleis que s'han aprovat aquesta legislatura.



En les seves declaracions als mitjans també ha denunciat el desistiment de funcions de la presidenta de la Comissió d'Igualtat, la socialista Carmen Calvo, que, al seu parer, no ha salvaguardat el dret dels grups que es trobaven a la ponència. Navarro s'ha queixat que s'han aprovat a la ponència esmenes transaccionals de les quals no tenien coneixement.