Foto: Europa Press



Les primeres dades de la investigació apunten que els sobres explosius rebuts per diferents organismes, l'ambaixada d'Ucraïna i una empresa militar van ser enviats des d'algun punt de l'interior d'Espanya, segons ha revelat el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez.

El responsable del Ministeri de l'Interior ha detallat en una compareixença informació sobre els cinc sobres detectats: un que va arribar el 24 de novembre passat a Presidència del Govern dirigit al president, Pedro Sánchez; el que ahir va deflagrar a l'ambaixada d'Ucraïna a Madrid i que estava dirigit a l'ambaixador, Sergei Pohoreltsev; l'enviat a l'empresa Instalaza a Saragossa; el detectat aquesta matinada a la base aèria de Torrejón amb destinació al Centre de Satèl·lits de la Unió Europea; i un cinquè enviat al Ministeri de Defensa al?atenció de la ministra, Margarita Robles.



Pérez ha apuntat que es tracta de sobres de color marró de característiques similars i que segons dades preliminars de la investigació podrien haver estat enviades des d'Espanya, tot i que ha remarcat que la investigació està en marxa.

En qualsevol cas, ara per ara ha rebutjat la possibilitat d'elevar el nivell d'alerta antiterrorista. "No crec que els fets tinguin entitat per convocar la taula d´avaluació del nivell d'alerta antiterrorista", ha sostingut.