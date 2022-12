El president aragonès, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Marxa enrere. El president del Govern d'Aragó i secretari general del PSOE regional, Javier Lambán, ha rectificat les seves paraules del 30 de novembre passat en què va assegurar que a Espanya li hauria anat "millor" si l'expresident asturià Javier Fernández hagués estat el secretari general del PSOE en lloc de Pedro Sánchez i ha assegurat que no hi ha "absolutament cap fallida de la confiança" al partit entre els àmbits autonòmic i nacional.

"Jo sóc president d'Aragó, als aragonesos els diré sempre les meves opinions, però també han de saber que sóc lleial al Govern d'Espanya, espero que la lleialtat sigui recíproca" perquè "aquest Govern (el central) està sent bo per a Aragó i anem a continuar col·laborant amb ell". "La sintonia és total, tots estem en un projecte federal, Aragó el primer, i són molts els reptes i desafiaments perquè en aquest moment hi hagi cap dissimtonia ni fallida", ha emfatitzat.

Lambán ha parlat amb el secretari federal d'Organització, Santos Cerdán, després de la intervenció que va fer el 30 de novembre en una taula de debat, al Palau de l'Aljafería, seu del Parlament regional, amb els expresidents autonòmics Javier Fernández, d'Astúries, i Juan Vicente Herrera, de Castella i Lleó.