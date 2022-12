Adriana Lastra @ep

La diputada i exvicesecretària general del PSOE Adriana Lastra ha donat a llum el seu fill, segons ha confirmat aquest dijous el president del Principat d'Astúries, Adrián Barbón.

En un missatge a Twitter, Barbó ha mostrat la seva alegria pel naixement del fill de Lastra, que va abandonar la direcció del partit aquest estiu.

"Hi ha notícies i dies que m'omplen d'alegria. Avui és un d'aquells dies feliços, ja que ha nascut Alejandro, el fill d'Adriana Lastra i Hugo" , ha escrit Barbón.

Lastra que segueix sent diputada del Congrés dels Diputats per Astúries, va dimitir el 18 de juliol passat com a vicesecretària general del PSOE i va explicar que va prendre aquesta decisió per canvis recents en la seva vida personal que el van obligar a prendre una baixa laboral prolongada.

DIMITAR AL JULIOL



Mitjançant un comunicat, ha traslladat que el càrrec de número dos del PSOE és una tasca "molt exigent en temps, esforç i desvetllaments" i per tant ha decidit apartar-se. "En els últims mesos s'han produït canvis importants en la meva vida personal que m'exigeixen tranquil·litat i repòs i que, les dues últimes setmanes, m'han obligat a prendre una baixa laboral que es prolongarà encara un temps", ha explicat a un document en què no apareixen les sigles del partit.

A més, ha afirmat que havia comunicat aquesta decisió al secretari general del partit, Pedro Sánchez, "fa dies", a qui ha agraït la seva confiança tots aquests anys "en un camí que molts van creure impossible", segons ha assenyalat.

Lastra va ser substituïda a la Vicessecretria General del PSOE per la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero. Tot i que Lastra va argumentar la seva situació personal com a motiu de la seva sortida de la direcció socialista, aquesta es va produir després de mesos de tensió amb el número '3', Santos Cerdán, pels àmbits de poder de cadascun.

VA OBRIR LA PORTA A CANVIS A L'EXECUTIVA



La situació va obligar a intervenir el mateix Sánchez, que dos mesos abans de la dimissió de Lastra va arribar a reunir els dos dirigents perquè aparquessin les baralles internes.

Després de la seva sortida, es van produir més canvis a l'Executiva del PSOE, de manera que el llavors portaveu del partit, Felip Sicília va ser substituït per la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría i el portaveu al Congrés Héctor Gómez va deixar el seu lloc al diputat i exlehendakari, Patxi López.