Congrés dels Diputats @ep

El Ple del Congrés ha celebrat aquest dijous el segon debat sobre el final de la sedició en una setmana i ha rebutjat les cinc esmenes alternatives a la derogació del delicte de sedició .

D'aquesta manera, s'accelera la reforma del delicte de sedició, que passarà a anomenar-se desordres públics agreujats.

Les esmenes van ser presentades pel Partit Popular, Ciutadans, Vox, la CUP i JxCat. La iniciativa del PP va aconseguir 156 vots a favor, la de Ciutadans 67, la de Vox 54, la de la CUP nou i la de JxCat només sis.

El secretari general del Grup Popular al Congrés dels Diputats, Carlos Rojas, ha afirmat que “els delinqüents que desafien Espanya no poden ser socis de ningú”. D'aquesta manera, recrimina als socialistes que vagin “pel camí” que decideixen ERC i EH Bildu beneficiant “el separatisme perquè així es beneficien a si mateixos”

Altres grups com la CUP s'han oposat per raons diferents. La portaveu dels cupaires, Mireia Vehí, va defensar l'esmena a la totalitat del seu partit afirmant que “és imprescindible oposar-se a les lleis injustes”, i que a la reforma hi ha elements que amenacen el dret a la protesta.