L'expresident del Govern, Felipe González / @EP

L'expresident del Govern, Felipe González, s'ha mostrat molt crític amb la Llei integral de la Llibertat Sexual , coneguda com a Llei del 'només si és si', en considerar que està "mal feta" i ha instat l'executiu de Pedro Sánchez a modificar-la.



"Hi pot haver jutges masclistes, segurament, també primers ministres masclistes i no masclistes, aquesta és una generalització força inútil, el que hi ha és una factura molt defectuosa d'aquesta llei ", ha explicat González en una entrevista gravada emesa aquest divendres a Antena 3 a al·lusió a la ministra d'Igualtat, Irene Montero.



Per això, creu que “ quan un s'equivoca, ha de corregir -ho i no demanar que li corregeixin el que un fa malament”. Considera, a més, que “la llei està mal feta” perquè “la cadena de decisions basant-se en la pròpia llei no és un defecte de jutges masclistes, és absurd, és un defecte de fabricació i, qui s'equivoca, té obligació de rectificar i havien d'haver rectificat la llei immediatament”.



A més, per a l'expresident del Govern, " rectificar és de savis, encara que sigui de necis fer-ho diàriament" i, al seu parer, "hi ha hagut una cadena de resolucions que diu que la llei té una interpretació força dubtosa".



En aquest marc, l'exdirigent socialista ha aprofitat per criticar els populismes , encara que "sense dirigir-se", ha dit, "a ningú". "El populisme consisteix a donar respostes simples a problemes complexos, com que els problemes complexos no deixen de ser complexos, cal buscar un culpable que aquesta resposta simple no produeixi resultats", ha conclòs Felipe González.