Foto: Twitter (@BalEdmundo)



El vicesecretari general de Ciutadans i portaveu adjunt al Congrés, Edmundo Bal , ha anunciat aquest divendres 2 de desembre la seva intenció de presentar la seva candidatura per liderar el partit i fins i tot competir amb Inés Arrimadas si ella també es presenta.

"Vull liderar aquest projecte", ha assegurat Bal als mitjans de comunicació presents a la porta del Congrés dels Diputats.

Ciutadans celebrarà primàries a principis de gener i, d'acord amb els documents de refundació aprovats per la direcció del partit, apostarà per un model de bicefàlia amb una persona encarregada exclusivament de la Secretaria General per portar les regnes de l'organització i una altra que serà la seva cartell electoral.