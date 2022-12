Rufián confessa que va haver d'usar els PGE com a "palanca" per forçar Sánchez a acabar amb la sedició |@EP

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha reconegut aquest dissabte que el seu partit va utilitzar el vot al projecte dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2023 com a "palanca de força" per forçar el Govern de coalició a eliminar el delicte de sedició pel qual van ser condemnats els líders del 'procés' independentista català.

"Desgraciadament moltes vegades hem d'utilitzar palanques de força perquè el PSOE es mogui, fins i tot en compromisos que, de fet, són seus", ha explicat Rufián en declaracions a RNE , recollides per Europa Press , abans ressaltar que la legislatura està arribant a el seu terme i aquest compromís continuava sense complir-se.

Aquesta proposició de llei del PSOE i Unides Podem , que ja ha superat dues votacions al Ple del Congrés , una d'elles a la una de la matinada, tindrà la següent escala el proper 9 de desembre amb la presentació de les esmenes a l'articulat, i s'hi veurà si algun grup parlamentari aposta per aprofitar per modificar també el delicte de malversació, com també demana ERC.

MAREJAR I MENTIR

El portaveu d'ERC , que inicialment desvinculava els pressupostos de la fi de la sedició, ha insistit que la seva formació no busca utilitzar aquestes "palanques externes" i ha responsabilitzat el PSOE per aquest extrem. "Si això és així és perquè són les maneres, les formes i els temps del PSOE ", ha dit, expressant el seu desig de poder asseure's amb els socialistes o el mateix Govern, en coalició amb Unides Podem. "Però és que llavors ens maregen, fins i tot ens menteixen", ha lamentat.

En aquesta línia, considera "important" que l'eliminació de la sedició es consumeix abans de final d'any perquè els assumptes que el seu partit considera "bons" s'han de fer amb "celeritat". "No cal allargar les coses de manera artificial", ha afegit, abans d'assegurar que, si bé "confien" al PSOE , no es pot "obviar" que hi ha assumptes "progressistes" que li "costen moltíssim".

"QUIRÚRGICS" AMB LA MALVERSACIÓ

Pel que fa a l'esmena referida a la malversació, Rufián ha insistit a ser "discrets" amb la negociació, alhora que ha reconegut que és "complicadíssim" assolir un "equilibri" perquè no acabi beneficiant els condemnats per corrupció. "Cal ser quirúrgic", ha recalcat.

Paral·lelament, ha advocat perquè el Codi Penal no s'utilitzi "com una joguina" en mans d'un jutge "amb uns interessos ideològics determinats".