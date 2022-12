La CUP presentarà esmena a la totalitat als Pressupostos de la Generalitat |@EP

La presidenta de la CUP al Parlament , Dolors Sabater , ha anunciat que el seu grup "acabarà presentat esmena a la totalitat" als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha afegit que també presentaran propostes perquè “es vegi com haurien de ser els Pressupostos ” des del punt de vista del seu partit.

Ha criticat que els comptes catalans que es volen aprovar no aposten, segons ella, per revertir la situació de "col·lapse absolut" de la sanitat pública, sinó que responguin al mateix model de sempre.

Per Sabater , ha estat ERC el que ha descartat la CUP de les seves polítiques i ha apuntat que "des de l'inici, el Govern sap com ha de fer les polítiques" per tenir-los al seu costat.

Ha afirmat que el PSC "fa molt de temps que és el soci prioritari d' ERC ", però ha descartat un escenari en què aquests partits i els comuns conformin un nou tripartit.