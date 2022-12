La Policia Nacional sospita que les sis cartes explosives van ser enviades des de Valladolid|@EP

Les dades de la investigació sobre les cartes amb material pirotècnic dirigides entre d'altres al president del Govern, Pedro Sánchez , apunten que els enviaments es van dur a terme des de la província de Valladolid , segons han informat a Europa Press fonts fiscals.

La policia va enviar divendres a la tarda un informe al Jutjat de Guàrdia en què indica que l'autoria dels sis paquets bomba sembla correspondre al mateix origen i que la procedència seria la província de Valladolid.

De moment, no hi ha cap persona identificada com a possible responsable i no hi ha cap diligència sol·licitada per la Policia al Jutjat . Així, la investigació policial encara no se centra en una hipòtesi concreta, han subratllat les fonts fiscals.

El primer dels sobres va ser localitzat el 24 de novembre passat dirigit al president del Govern , sent deflagrat pel servei de seguretat de Moncloa .

Una setmana després, el 30 de novembre, va arribar una altra carta amb material pirotècnic dins d'una caixa que va deflagrar ferint lleu en una mà un empleat de l' Ambaixada d'Ucraïna a Madrid . El sobre anava dirigit a l' ambaixador, Sergei Pohoreltsev . Va ser en aquell moment quan es va judicialitzar el cas, a càrrec de l' Audiència Nacional , centralitzant totes les indagacions policials sobre aquest assumpte.

Dimecres a la nit 30 de novembre es va confirmar la recepció d'una altra carta remesa al director de l'empresa Instalaza a Saragossa , una companyia especialitzada en material de defensa i una de les que fabrica material --com el llançacoets C90-- que després és enviat a Ucraïna , país que està en guerra des de la invasió de Rússia .

Dijous 1 de desembre al matí es va informar que de matinada la base aèria de Torrejón a Madrid en va detectar un altre sobre dirigit al director del Centre de Satèl·lits de la Unió Europea . El secretari d' Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, Rafael Pérez , va destacar que aquest paquet era l'únic que no s'havia detonat, i per això podria ser clau en la investigació.

El cinquè sobre explosiu va ser enviat al Ministeri de Defensa a l'atenció de la ministra, Margarita Robles , i l' Ambaixada dels Estats Units a Madrid va confirmar dijous la recepció del sisè paquet amb explosius.