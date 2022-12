El PSOE insta Feijóo a “abandonar l'actitud antisistema i anticonstitucional” i renovar el CGPJ|@EP

La portaveu del PSOE al Senat, Eva Granados , ha demanat al president del PP, Alberto Núñez Feijóo , "abandonar l'actitud antisistema i anticonstitucional" i reprendre les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaracions des de Sant Andreu de la Barca , ha assegurat que aquest diumenge es compleixen quatre anys que la cúpula del poder judicial està sense renovar, davant del qual ha reclamat a Feijóo que "compleixi la Constitució".

Ha dit que el PP és un partit "anticonstitucional quan no vol renovar els òrgans importants i constitucionals del país" i ho ha acusat textualment d'atemptar de manera directa contra la sobirania popular i contra un govern legítim.

"El problema el té, una democràcia, quan el principal partit de l´oposició no vol contribuir al benestar social i es dedica a boicotejar les propostes de millora de vida de la gent", ha criticat Granados.

ESPERA AMPLIAR ELS SUPORTS ALS PGE AL SENAT

D'altra banda, ha celebrat que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023 comptessin amb el suport d'11 formacions al Congrés i ha destacat que incloguin "per a Catalunya més de 2.500 milions d'euros en inversió, necessaris per continuar promocionant el conjunt d´Espanya".

Ha dit que confia que "el diàleg i els acords que s'estan produint al Congrés" també es produeixin en la tramitació dels comptes generals al seu pas pel Senat, on espera ampliar els suports que ha reunit al Congrés.

"ESPANYA AVANÇA MALGRAT EL SOROLL DE LA DRETA"

Granados ha defensat que " Espanya avança malgrat el soroll de la dreta" i que ho fa apostant per la redistribució de la riquesa incrementant els impostos als grans patrimonis, i que Espanya és la zona euro on més ha crescut l'economia i més ha baixat la inflació, segons ella.

"Això no ho tapa ni Ayuso ni Feijóo , per molts bulls", ha dit Granados , que ha afegit que el Govern se senti a negociar els comptes davant d'un escenari de polarització i fragmentació mentre que el PP no té propostes i impedeix el compliment de les lleis, ha dit textualment.