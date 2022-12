Illa (PSC) advoca perquè els catalans "no paguin els plats trencats d'un Govern col·lapsat"|@EP

El líder del PSC, Salvador Illa , ha advocat perquè "els ciutadans de Catalunya no paguin els plats trencats d'un Govern que ha col·lapsat", i diu que en la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2023 amb ERC, el PSC pretén rescatar Catalunya i no el Govern de Pere Aragonès .

Ho ha dit aquest diumenge en una entrevista a 'ABC', recollida per Europa Press, en què ha assegurat que "l'endemà d'aprovar els comptes el Govern continuarà sent tan feble com ara".

Ha apuntat que el PSC està negociant els pressupostos amb ERC "d'igual a igual, d'acord amb el pes parlamentari, partida a partida, sense les presses que ara els han entrat a ERC ".

Ha explicat que les negociacions pressupostàries a Catalunya estan "al principi del principi i queda molta feina per fer", i ha recalcat que no anteposarà els interessos electorals del PSC a l'interès general dels ciutadans.

Preguntat per si els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) han estat condicionats a la derogació de la sedició, Illa ha respost que "pel que fa a la sedició, hi havia un compromís de reforma del Codi Penal tenint en consideració el que va passar el 2017 i posant-ho en harmonia amb Europa".