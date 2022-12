El líder republicà, Oriol Junqueras. Foto: Europa Press

Els líders d'ERC condemnats per l'1-O han demanat a la Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) apartar el president del TS, Carlos Lesmes, de la revisió dels indults per la "falta d'imparcialitat i per intervindre interès directe" en la causa, ha informat el partit.

Segons ERC, hi ha "molts arguments per defensar que està contaminat" i que no hauria de resoldre el recurs pendent sobre els indults al president d'ERC, Oriol Junqueras, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exconseller Raül Romeva i l'exconsellera Dolors Bassa.

Els advocats d'ERC recorden que Lesmes va afirmar, durant el Fòrum de Justícia de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid, el 2021, que els indults eren "difícils d'acceptar" i que, a l'obertura de l'any judicial 2022-2023, va criticar la desjudicialització de la política.