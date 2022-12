Arxiu - La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas, intervé en una roda de premsa

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas , ha anunciat aquest dilluns que presentarà la seva candidatura per liderar el partit si la seva "mà dreta" i portaveu, Edmundo Bal , no s'avé a negociar una llista d'unitat que "eviti una batalla campal" a la formació.

Segons ha explicat en roda de premsa a la seu del partit, el seu objectiu era i continua sent conformar una candidatura d'unitat per a l'Assemblea Extraordinària que Ciutadans preveu fer a mitjans de gener, però s'ha vist sorpresa per l'anunci del també vicesecretari general de presentar-se a les primàries.

L'APOSTA PER LA BICEFÀLIA



Ciutadans celebrarà primàries el 9 i 10 de gener i, conforme als documents de refundació aprovats per la direcció del partit, apostarà per un model de bicefàlia amb una persona encarregada exclusivament de la Secretaria General per portar les regnes de l'organització i una altra de diferent, el portaveu, que serà el cartell electoral.

Tot i això, aquest model encara ha de ser ratificat per la militància a l'Assemblea Extraordinària. En cas de ser validat, Bal es presentarà per al càrrec de portaveu i, si no es negocia la llista d'unitat, Arrimadas hi competiria. Sota el model bicèfal proposat, tots dos necessiten un company de fórmula.

Arrimadas ha explicat que la raó per la qual fins ara no havia dit res de la seva candidatura era perquè porta "molt de temps" treballant per aquesta candidatura d'unitat, cosa que Bal, a qui ha definit com el seu "amic", era " plenament conscient".

Aquesta llista d'unitat, ha posat èmfasi, recull les conclusions de la refundació, entre les quals figuren una adreça "més transversal", "sense cesarismes" i amb "noves cares, nous perfils". Així mateix, sosté que haver anunciat la seva candidatura hauria distret del procés de refundació, els primers passos del qual estaven centrats en les idees i no en els dirigents de la formació.

"A mi no m'agradaria guanyar (les primàries de) l'Assemblea amb un partit trencat, sinó que surti un partit unit", ha incidit la presidenta taronja, que ha expressat en múltiples ocasions la seva "estima" i "respecte" per Bal.

DONAR PROTAGONISME A PERFILS MÉS DESCONEGUTS



Arrimadas ha explicat que, en cas que la llista d'unitat prosperi, podria fins i tot no encapçalar-la perquè, encara que encara no està "definida", està disposada a donar protagonisme "a perfils més desconeguts". "Jo plantejava aquesta solució", ha confirmat, abans de matisar que la candidatura per a les eleccions generals "ja es veurà".

"Hi ha gent molt vàlida que és als territoris, amb un talent enorme", ha afegit, abans de subratllar que prefereix no donar "més detalls" sobre la llista, però que, per la informació que li arriba, és una opció que " agrada" i "compleix amb la refundació". En definitiva, el seu objectiu és proporcionar "un paraigua" i "un projecte solvent i unit" perquè els territoris es puguin presentar a les eleccions autonòmiques i municipals del maig i, segons ha especificat, Bal té un lloc.

La presidenta de Ciutadans s'ha mostrat "convençuda" que aconseguirà assolir un acord amb Bal i que la llista d'unitat tirarà endavant. Arrimadas, que ha assegurat "desconèixer" els suports amb què compta la candidatura del seu vicesecretari, ha situat l'origen de les "discrepàncies" entre tots dos en les seves postures respecte a les lleis del 'Només sí que és sí' i 'Trans'.

Ciutadans va votar a favor de la Llei del 'Només sí que és sí', que està generant rebaixes de penes a delinqüents sexuals des de la seva entrada en vigor i collint múltiples crítiques. Aquest suport ha generat una bretxa entre Arrimadas i Bal i tensions al grup parlamentari.

Durant els últims dies, Bal ha aprofundit en les seves crítiques a l'actual direcció i aquest mateix dilluns ha justificat que el seu pas endavant per liderar Ciutadans està motivat perquè amb Arrimadas, a qui ha demanat que es faci de banda, el partit “sembla de dretes" i "subaltern al PP".

En aquest context, Arrimadas ha defensat que Ciutadans no pot ser “un apèndix” del PP, però tampoc del Govern de Pedro Sánchez. "Per mi ser progressista és allunyar-se molt d'Irene Montero", ha ironitzat, abans de subratllar que Ciutadans és "liberal" i ha de "defensar el que consideri correcte". Però, per a la presidenta, “el problema de Ciutadans no és el plantejament polític”, sinó que ha de ser “capaç d'arribar” a l'electorat.

LA RELACIÓ ACTUAL AMB BAL



Pel que fa a la seva relació actual amb Bal, la presidenta taronja ha explicat que va parlar amb ell la setmana passada diverses vegades ia iniciativa pròpia . Divendres, quan el vicesecretari va anunciar la seva candidatura per liderar Ciutadans, va intentar veure'l, però sense èxit. Tot i això, ha traslladat la seva esperança de parlar en els pròxims dies i ha advertit que no es pronunciarà sobre l'assumpte en entrevistes ni parlarà amb la seva "mà dreta" a través dels mitjans.

Fonts de l'entorn d'Arrimadas expliquen que el deteriorament en la relació de tots dos ha estat molt gran, sobretot les dues últimes setmanes , amb discrepàncies i discussions molt notables que han derivat al pas endavant de Bal, que ha estat una sorpresa absoluta. La presidenta seguia confiant en ell, no obstant, assenyalen les mateixes fonts.

Així mateix, i lamentant la situació del partit, traslladen que el vicesecretari general mai no s'ha mostrat contrari al nou model bicèfal i adverteixen que el partit està inclinat cap a la llista unitària que proposa l'actual direcció.