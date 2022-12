El portaveu de Junts, Josep Rius @ep

El portaveu de Junts, Josep Rius , ha previst aquest dilluns unes negociacions llargues amb el Govern del projecte de Pressupostos del 2023 dissenyats per l'exconseller de Junts, Jaume Giró, perquè considera que encara discrepàncies "importants" entre les dues parts. "Encara que ara el Govern té pressa, tot fa preveure una negociació llarga perquè el Govern s'hi ha posat tard com si tingués la majoria per aprovar-los, i només disposen de 33 diputats", ha subratllat en roda de premsa, on ha assegurat que encara no disposen de tota la informació que van sol·licitar setmanes enrere.

Per intentar accelerar les negociacions, Rius ha explicat que demanarà reunions sectorials sobre diversos àmbits incorporats al seu decàleg: fiscalitat; drets socials; educació; energies renovables i salut.

"Si la negociació es fa des de posicionaments ideològics serà difícil arribar a un acord. Amb 33 diputats no es pot imposar un model ideològic. Quan un no té majoria al Parlament, el que ha de fer és consensuar-ho" , ha reclamat.

Al decàleg que Junts va entregar a l'Executiu català amb les seves demandes, demanava deflactar l'IRPF; ajuts per a petites i mitjanes empreses per afrontar el pagament de la factura energètica; una unitat específica dels Mossos d'Esquadra que combati "les ocupacions delinqüencials", i la continuïtat del Hard Rock, un punt que ha qualificat d'essencial.

REFORMA CODI PENAL



Davant la reforma del Codi Penal acordada entre el PSOE i ERC, Rius ha criticat que tots dos partits tombessin l'esmena a la totalitat al text presentada per Junts, que volia que se suprimís "la totalitat del delicte de sedició, sense contrapartides".

Sobre el delicte de desordres públics agreujats, ha advertit dels "riscos i perills" que suposa el seu redactat actual, per la qual cosa presentaran esmenes parcials per intentar revertir aquesta qüestió.

També ha instat ERC i comuns a aprofitar el tràmit parlamentari al Congrés perquè el delicte de desordres públics no suposi "una retallada de drets fonamentals, com la de manifestació".

El portaveu de Junts també ha fet una crida a participar en la manifestació convocada per l'ANC contra la derogació de la sedició, a la qual acudiran la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull.

ERC CREU QUE LES NEGOCIACIONS AVANÇEN A BON RITME

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que les converses pels pressupostos de la Generalitat per al 2023 "avancen a bon ritme" amb PSC, Junts i comuns, i s'ha mostrat optimista per tancar un acord sobre els comptes amb els tres partits, sense descartar que sigui aquesta setmana.

"Si algú té voluntat de dilatar, ho haurà d'explicar" , ha dit, preguntada perquè el PSC hagi situat l'horitzó d'aprovació dels comptes al febrer, i ha desitjat poder tenir els Pressupostos el més aviat possible.

Vilalta ha assegurat que les reunions amb PSC, comuns i Junts s'han intensificat i que els tres partits han fet propostes interessants, segons les seves paraules, que el Govern negocia amb la voluntat de tenir uns Pressupostos "amb el suport més ampli possible".

Sobre si ERC recolza el macrocomplex del Hard Rock a Tarragona, una de les condicions del PSC per als comptes, ha advertit que aquest projecte "té més qüestions extrapressupostàries que pressupostàries", i ha afegit que l'aborden amb serietat, exigència i rigor, i que ha de complir amb la normativa.

La portaveu ha posat en valor l'acord segellat aquest dilluns entre el Govern i el Consell del Diàleg Social sobre mesures econòmiques i sobre el teixit productiu amb vista als Pressupostos, que espera que sigui el "pas previ" de l'acord polític entre els partits.