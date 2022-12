Arxiu - Vista general de l'acte institucional pel Dia de la Constitució al Congrés dels Diputats, a 6 de desembre de 2021. - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

El Congrés dels Diputats acull aquest dimarts l'acte institucional pel 44è aniversari de Constitució espanyola del 1978, al qual estan convidats representants de totes les institucions de l'Estat, i que aquest any estarà precedit per primera vegada de l'hissat de la bandera nacional que tradicionalment venia celebrant-se a la Plaça de Colom de Madrid.

Així, aquest solemne hissat tindrà lloc davant la façana principal del Congrés i els presidents de la Cambra Baixa, Meritxell Batet , i del Senat, Ander Gil , seran els que passin revista a les tropes en una breu parada militar.

En concret, a les deu del matí Batet i Gil seran rebuts pel cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro Esteban López Calderón, amb qui es dirigiran al podi situat a la Cursa de Sant Jeroni per rebre'ls honors dordenança.

Finalitzats els honors, el capità de la companyia donarà novetats a tots dos i, seguidament, i acompanyats pel JEMAD, passaran revista a les tropes situades a la Cursa de Sant Jeroni, abans de començar la desfilada.

DISCURS DE BATET



Batet i Gil ocuparan el seu lloc a l'escalinata de la Porta dels Lleons per presenciar l'hissat de la bandera, en què també hi seran presents membres de les Taules de les dues Cambres i Portaveus dels grups parlamentaris, així com autoritats militars. L'equip d'hissada sortirà des del pati de Floridablanca portant la bandera i es procedirà a l'hissada.

A partir de les 12.30 hores arrencarà l'acte institucional organitzat per les Corts . La previsió és que es torni a fer a l'exterior, davant la porta dels Lleons, com s'està fent des de la pandèmia, encara que si plogués en aquell moment, es traslladaria a l'interior del Congrés.

Batet pronunciarà el seu discurs a l'escalinata de la Porta dels Lleons, acompanyada per Gil --que participa per primera vegada com a president del Senat en aquest acte ja que l'any passat no va poder anar per ser positiu a Covid--, pel president del Govern, Pedro Sánchez, i pels representants de les altes institucions de l?Estat. A l'escalinata i als costats dels lleons se situaran també els membres de les Meses del Congrés i el Senat, els portaveus dels grups parlamentaris de les dues Cambres i els ministres.

FEIJÓO, CONVIDA COM A LÍDER DE L'OPOSICIÓ



A l'acte hi estan convidats representants d'institucions de l'Estat i les comunitats autònomes, i el president del partit majoritari de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que acudeix per primera vegada com a líder del PP a un esdeveniment en què en anys anteriors havia participat com a president de la Xunta. També hi haurà diputats i senadors, expresidents del Govern i de les Cambres, ponents constitucionals i una representació dels agents socials i de la societat civil.

Un cop conclòs l'acte institucional, les autoritats i convidats entraran al Palau i es dirigiran al Saló de Conferències, conegut com a Saló de Passos Perduts, on tindrà lloc una recepció.

Els que no participaran a l'acte oficial són els socis parlamentaris del Govern de coalició --Esquerra Republicana (ERC), el PNB i EH-Bildu--, però també Vox ha declinat assistir al·legant que considera "una burla" i una "farsa festejar una Constitució que no es compleix . Això sí, el seu portaveu, Iván Espinosa de los Monteros serà present a l'acte previ d'hissat de la bandera.

Tampoc estaran a l'acte institucional Junts, el PDeCaT, la CUP, Compromís o el Bloc Nacionalista Gallec (BNG), segons han confirmat a Europa Press en fonts d'aquests partits. Sí que estarà per la seva banda, Inés Sabanés, que acudirà en representació de Más País Verdes Equo.