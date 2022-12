Batet afirma que la Constitució "encara no ha desplegat totes les potencialitats"|@EP

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet , ha afirmat aquest dimarts, 44è aniversari de la Constitució, que la Carta Magna "encara no ha desplegat totes les seves potencialitats" i que el 1978 va obrir el millor període de la història d' Espanya , perquè és el que ha donat més llibertats, progrés i prosperitat.

"Queden reptes per endavant, però al text constitucional tenim una bona base", ha afegit en una entrevista de la publicació del PSC 'Endavant!' recollida per Europa Press. Ha afegit que el text ha marcat el camí de moltes polítiques públiques, "moltes d'elles sota governs socialistes".

"DUES CARES" DE LA LEGISLATURA

Considera que el Congrés té dues cares aquesta legislatura: una, la de l'acord per aprovar nombroses lleis que milloren la vida de la gent (més de 180 normes fins ara, moltes amb majoria absoluta): "Aquesta versió del Congrés és la que quedarà per al futur, ja que moltes d'aquestes lleis perduraran”.

Però ha lamentat que la segona cara és més visible: “La de la polarització, la de la crispació de massa debats, que lògicament allunyen la ciutadania” dels seus representants.

També s'ha referit al president socialista del Govern i al líder del PSC a Catalunya, en afirmar que "la tasca de Pedro Sánchez i de Salvador Illa està sent crucial" per solucionar problemes en comptes d'amagar-se'n darrere.

En preguntar-li pels Pressupostos catalans 2023, ha respost que Illa i el PSC treballen "per ajudar la ciutadania de Catalunya , i no aquest Govern", i que els socialistes tendeixen la mà a l'executiu de Pere Aragonès per responsabilitat.

Per això mateix, ha contrastat el treball d' Illa com a líder de l'oposició amb el d' Alberto Núñez Feijóo (PP): "Són com el cel i la terra", i ha posat com a exemple precisament estendre la mà al Govern per als Pressupostos, cosa que considera inimaginable en l'actual oposició al Govern.

Davant les eleccions municipals del maig del 2023, augura que el PSC demostrarà ser el primer partit de Catalunya , i està convençuda que Jaume Collboni serà alcalde de Barcelona.