Regne Unit reconeix la immunitat a Joan Carles I fins a la seva abdicació|@EP

El rei emèrit Joan Carles I ha aconseguit la immunitat al Regne Unit en el cas de la demanda d'assetjament presentada per Corinna Larsen . Ha dictat sentència el Tribunal d'Apel·lacions britànic, a la seva divisió civil, que ha conclòs concedir la immunitat al Borbó per tots els actes comesos fins a la seva abdicació el 2014. Aquesta decisió judicial s'emmarca en el procés que se segueix contra ell al Regne Unit per el presumpte assetjament a què va sotmetre el seu examant Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn.



Així, la cort ha reconegut el recurs presentat pel rei emèrit per justificar que les seves accions entre l'abril del 2012 i el 18 de juny del 2014 no van pertànyer al seu àmbit privat, per la qual cosa procedeix a concedir-li la immunitat en aquest període i el judici contra ell podria continuar endavant pels actes realitzats després de l'abdicació.