Arxiu - Vista general de l'acte institucional pel Dia de la Constitució al Congrés dels Diputats, a 6 de desembre de 2021. - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

"Malgrat el soroll i la crispació de tots aquells que no han d'oferir res als espanyols, excepte soroll i crispació, Espanya avança", ha ressaltat Pedro Sánchez , en al·lusió al Partit Popular i la ultradreta de Vox, en arribar al Congrés per a participar a l'acte institucional del Dia de la Constitució.

Per Sánchez, commemorar l'aniversari de la Constitució és celebrar “la conquesta de la democràcia per part dels espanyols” fa 44 anys. L'Espanya d'avui, ha assegurat, “no té res a veure” amb la del 1978, excepte un nexe d'unió: “La voluntat que sempre han manifestat els espanyols per avançar i mirar sempre endavant”.



En l'actual context de guerra a Ucraïna, amb la crisi energètica i inflacionista, i després de la pandèmia del coronavirus, Sánchez ha ressaltat que Espanya és el país amb menys inflació de la Unió Europea, manté el creixement econòmic i crea ocupació. "Espanya està avançant", ha insistit Sánchez. I ha augurat que encara podrà avançar més ràpid quan s'aclareixin aquestes incerteses de l'horitzó.

Sánchez, a Feijóo: “Honrar la Constitució implica complir tots els seus articles, cada dia de l'any”

Sánchez ha aprofitat l'ocasió per retreure al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el bloqueig que li atribueix i que impedeix la renovació del Consell General del Poder Judicial, que ja acaba de fer quatre anys amb el seu mandat caducat.

“Honrar la Constitució implica complir tots els seus articles, cada dia de l'any. Però tenim una oposició conservadora i una oposició ultraconservadora que estan situats fora de la Constitució”, ha criticat. Això és així, segons ha denunciat, perquè “no compleixen els seus compromisos i les seves obligacions constitucionals”. Així que ha insistit a fer una crida als partits conservadors de l'oposició per resoldre aquesta crisi institucional. "Mentre no ho facin, no podran donar cap lliçó de constitucionalisme", ha advertit.



I davant l'ofensiva de les dretes per la seva aliança de govern amb Unides Podemos, i els acords parlamentaris amb formacions independentistes com ERC i EH Bildu, el cap de l'Executiu ha reivindicat els seus “grans consensos transversals” per enfortir l'Estat de benestar i protegir als ciutadans davant de la successió de crisi. Durant tot el seu mandat, ha ressaltat Sánchez, ha aconseguit “trabar acords que transcendeixen les sigles dels partits que conformen el govern de coalició”, entre el PSOE i Unides Podem.

Ja abans d'arribar al Congrés, per participar a l'acte institucional del 6-D, el president del Govern ha fet una crida a celebrar “els valors que ens uneixen”, just en un moment d'extrema polarització política. Sánchez ha ressaltat així de la Carta Magna els principis de “la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític que han fonamentat la nostra democràcia i ens han convertit en una Espanya moderna, europeista, de progrés i convivència”.

Per part seva, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també s'ha pronunciat Feijóo en les seves declaracions als periodistes en l'homenatge de la Constitució i ha responsabilitzat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de la no renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè, al seu entendre, no es pot defensar més independència judicial i despolitització de la Justícia i, al mateix temps, dur a terme una reforma penal "a la carta" que deroga el delicte de sedició i deixa "sense efecte" la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar els líders del 'procés'.

Precisament aquest dilluns el Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa ha lamentat la falta d'avenços en la renovació del CGPJ i ha instat les "autoritats" a desbloquejar aquesta situació "crítica" de bloqueig que diumenge va assolir els quatre anys davant de la incapacitat de les formacions polítiques d'arribar a un acord per nomenar els 20 vocals de l'òrgan de govern dels jutges.

"EL CGPJ ESTÀ INTERVINGUT PEL GOVERN"

Feijóo ha afirmat que el CGPJ "està intervingut pel Govern d'Espanya" perquè li ha pres "les competències constitucionals" que li corresponien. Segons ha afegit, "ara només li interessa tornar-li una part" d'aquestes competències perquè nomeni els seus magistrats al Tribunal Constitucional.

"Crec que és el moment, i així ho reclama el CGPJ des de fa molt de temps, que se li tornin les competències perquè pugui funcionar amb normalitat", ha manifestat el cap de l'oposició als periodistes.

Dit això, ha afirmat que "tot allò que sigui aprofundir en la independència judicial i despolititzar la Justícia té el sí" del PP, però fer un Codi Penal "a la carta dels polítics condemnats" i "deixar sense efecte les sentències del Tribunal Suprem” té el “rebuig” del seu partit.

"No es pot fer una cosa i la seva contrària. No es pot defensar la independència del Poder Judicial i anul·lar les sentències del Tribunal Suprem. No es pot demanar la despolitització de la Justícia i fer un Codi Penal perquè els polítics condemnats quedin exonerats de les penes", ha ressaltat, per afegir que això "va contra qualsevol plantejament d'independència del Poder Judicial".

OBJECTIU, DESPOLITITZAR

El cap de l'oposició ha afirmat que l'objectiu de PP és "aprofundir" la independència del Poder Judicial amb una nova Llei Orgànica on tinguin protagonisme els jutges en l'elecció dels jutges".

Sobre la renovació del CGPJ també s'ha preguntat al Congrés al president de Galícia, Alfonso Rueda, que assegura que el seu partit està disposat a un acord sempre es donin aquestes "condicions d'objectivitat" que, segons el seu parer amb els plantejaments del Govern de coalició, no s'estan donant.