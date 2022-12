El Govern espera tancar un pacte de Pressupostos amb Junts, PSC i comuns “els propers dies”|@EP

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja , ha assegurat aquest dimarts que el Govern confia a tancar en "els propers dies" un pacte per aprovar els Pressupostos de la Generalitat 2023 amb Junts, PSC i Comuns.

A la roda de premsa posterior al Consell Executiu , ha recalcat que l'executiu no està lluny d'aconseguir un acord amb aquests tres grups: "Estem asseguts en una negociació, sí, que és viva i en marxa i amb possibilitat real que arribi a bon port".

Ha expressat la voluntat del Govern d'incorporar la CUP al pacte, encara que a l'executiu són "plenament conscients que no serà així", després que la líder del grup parlamentari, Dolors Sabater, anunciés que presentaran esmena a la totalitat de els comptes.

Per això, ha assegurat que "aviat" hi haurà comptes públics juntament amb Junts, PSC i Comuns , i que també es deurà en part a l'acord de dilluns entre Govern , sindicats, patronal i Taula del Tercer Sector , pacte que ha definit com a històric i sense precedents.

"RESPONSABILITAT COMPARTIDA"

Ha remarcat que pactar i aprovar els Pressupostos malgrat la crisi és un "exercici de responsabilitat compartida" que segons ella no pot defugir cap dels actors polítics catalans.

També ha assegurat que les reunions amb els tres partits estan anant bé i que, tot i que veu que els comptes catalans no estaran en vigor l'1 de gener del 2023, espera que ho estiguin "com més aviat millor".

HARD ROCK "ES FARÀ I ES FARÀ BÉ"

Pel que fa al macrocomplex d'oci Hard Rock a Tarragona , ha afirmat que "no serà una línia vermella per als Pressupostos" i que el Govern està sent absolutament rigorós perquè el projecte compleixi tots els requisits de la normativa urbanística.

"Es farà i es farà bé", i ha afegit que el Govern treballarà fins que els informes i els estudis sectorials i els plans urbanístics siguin favorables, i la Generalitat manté els contactes amb els responsables del projecte.