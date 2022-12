Sánchez s'obre a reformar el delicte de malversació deixant fora la corrupció i el lucre personal|@EP

El Govern ara està disposat a dur a terme una reforma limitada del delicte de malversació, pel qual van ser condemnats els líders independentistes del procés, encara que deixant fora els casos de corrupció i de lucre personal.

En conversa informal amb els periodistes a l'acte de celebració del 44è aniversari de la Constitució , el president Pedro Sánchez ha posat l'accent en el dret comparat, en referència a com es recull aquesta qüestió als codis penals de països de l'entorn, però ha volgut deixar clar que no es retrocedirà en matèria de lluita contra la corrupció, ni es rebaixaran penes que hi tinguin a veure.

La reforma del delicte de malversació és una petició d'ERC, que juntament amb altres formacions independentistes té diversos membres del partit condemnats per aquest tipus penal i d'altres amb causes pendents, per les accions que es van dur a terme el 2017 per intentar fer efectiva la independència de Catalunya .

EL PSOE PRESENTARÀ ESMENES PERÒ NO SOBRE MALVERSACIÓ

A més de per malversació, els líders del procés van ser condemnats per sedició, delicte que el Govern ja s'ha compromès a eliminar i per això el PSOE i Unides Podem van registrar al Congrés un la proposició de llei que es tramita acceleradament a la Cambres perquè entri en vigor al gener.

La fórmula per modificar la malversació passaria per una esmena d' ERC a aquesta proposició de llei que comptés amb el suport de les forces que formin el Govern . El termini de presentació d?esmenes acaba aquest divendres i el PSOE té decidit presentar algunes propostes, però no versaran sobre el delicte de malversació. També Unides Podem té anunciades esmenes.

Respecte al possible impacte electoral que puguin tenir aquestes mesures --tant l'eliminació de la sedició com la reforma de la malversació-- Sánchez s'ha mostrat convençut que la política sobre Catalunya serà un actiu de cara als comicis del 2023 , en què se celebren municipals i autonòmiques al maig i generals previsiblement al desembre.

GRIÑÁN TAMPOC ES VEURIA BENEFICIAT

Pel que fa als detalls de la reforma de la malversació, fonts de l' Executiu ofereixen un exemple il·lustratiu. Parlen d?un hipotètic alcalde que rep fons europeus i dedica part a pagar les nòmines de la plantilla. Per al Govern això no és corrupció política i sota aquesta idea es duria a terme aquesta reforma penal.

Així mateix, assenyalen que no es pot castigar de la mateixa manera un exemple com l'anterior i el de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas , condemnat a més de 30 anys de presó per, entre altres coses, desviar fons de la caixa 'b' del partit a comptes personals a Suïssa . El Govern posa aquest cas com a exemple clar de corrupció política, que en cap cas no podria beneficiar-se de la reforma de la malversació que es planteja.

En la mateixa línia, les mateixes fonts sostenen que el cas de l'expresident socialista de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán , tampoc no es veuria afectat. Griñán va ser condemnat per malversació i prevaricació i ha sol·licitat l'indult de la pena al Govern al·legant que no hi va haver lucre personal.