Foto: Europa Press



El PSOE ha suspès de militància l'expresident de la Comunitat de Madrid Joaquín Leguina , que en declaracions a Europa Press ha advertit el president del Govern i secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, que no li "callarà la boca".

Aquest és el següent pas després de l?obertura d?un expedient d?expulsió a Leguina (i també a Nicolás Redondo Terreros) el 6 de maig de l?any passat, després de les eleccions autònomes a la Comunitat de Madrid. El partit va entendre que tots dos havien demanat el vot per a la presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a qui van acompanyar en un acte de la campanya de les eleccions autonòmiques del 4 de maig. La decisió va ser adoptada a la reunió de l'Executiva Federal dels socialistes posterior a aquests comicis.



"És una manera de dir que em volen expulsar. No és una expulsió pròpiament dita", ha assenyalat Leguina, alhora que adverteix que contestarà després de parlar amb els seus advocats quan tornin del pont. Per això, ha afirmat, dissenyaran una estratègia dins o fora del PSOE.

Sigui com sigui, Leguina ha deixat clar que no callarà. "Si Pedro Sánchez pensa que amb aquests mètodes callarà la boca que vagi pensant en una altra cosa".

Fonts del PSOE també han confirmat que s'ha suspès de militància Joaquín Leguina després de seguir el procediment que es va iniciar fa mesos "amb totes les garanties per a l'afiliat".