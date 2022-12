Foto: Europa Press



La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha reaccionat aquest dimecres 7 de desembre que el Govern hagi obert la porta a una reforma limitada del delicte de malversació, assenyalant que el Codi Penal no està fet per solucionar "problemes polítics".

Així ho ha assegurat en una entrevista concedida a Telecinco , després que dimarts 6 passat el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, anunciés als periodistes que Moncloa està disposada a realitzar aquesta reforma del tipus penal.



Per a Robles, jutge de carrera, la llei penal ha d'una banda que "respondre a la realitat social del moment en què s'aplica" i, de l'altra, "protegir el mínim ètic". "No podem pensar que els problemes se solucionen penalitzant les conductes", ha sostingut. "Es podrà o no estar-hi d'acord, però la posició de Sánchez ha estat molt clara i amb honestedat: s'ha fet des del principi de la legislatura, i ho compartim plenament, una aposta per la convivència a Catalunya", ha abundat Robles, que ha insistit que les qüestions polítiques s'han d'arreglar “políticament”.

A més, la ministra ha assenyalat que si algú comet un delicte, "evidentment" que ha de ser "enjudiciat". "I així ho va fer la Sala Segona del Tribunal Suprem", ha declarat en al·lusió al judici del 'procés', alhora que ha dit que "no cal oblidar" que els líders independentistes "han passat diversos anys a la presó" .