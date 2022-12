Arxiu - La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme i candidata del PSOE a l'alcaldia de Madrid, Reyes Maroto , ha justificat la suspensió de militància de l'expresident socialista de la Comunitat de Madrid, Joaquín Leguina, perquè, segons ell "cal saber rectificar" .

Així ho ha traslladat Maroto en declaracions als periodistes després d'haver visitat diversos comerços per la Plaça Major de Madrid, acompanyada del secretari general del PSOE-M i candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Juan Lobato.

Maroto ha assenyalat que "més que lamentar respecta" la decisió d'expulsar Leguina, i ha indicat que si se l'ha expulsat és que "l'expedient disciplinari era molt clar" , segons ha assenyalat. A més, ha indicat que el partit vol aglutinar "als que vulguin sumar-se a aquest projecte socialista".

La ministra també ha assenyalat que Leguina ha estat un "referent" i ha fet "coses molt bones per Madrid" i per tant es tracta d'una decisió "difícil" tot i que ha insistit que "cal saber rectificar".

El PSOE ha comunicat aquest dimarts la seva expulsió a Leguina qui ha advertit el president del Govern i secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, que no li "callarà la boca".

Fa un any i mig, el 6 de desembre de 2021 li havia obert un expedient amb Nicolás Redondo Terreros, després de les eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid, per entendre que tots dos havien demanat el vot per a la presidenta de la comunitat de Madrid , Isabel Díaz Ayuso, a qui van acompanyar en un acte de la campanya de les eleccions autonòmiques del 4 de maig. La decisió va ser adoptada a la reunió de l'Executiva Federal dels socialistes posterior a aquests comicis.