Arxiu - La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas i el portaveu parlamentari de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, durant una sessió plenària al Congrés dels Diputats. - Carlos Luján - Europa Press - Arxiu

La plataforma Som Ciutadans , crítica amb l'actual direcció del partit, ha censurat aquest dimecres la "imatge vergonyosa" que, a parer seu, trasllada l'"espectacle de lluites pel poder" en què estan immersos la presidenta de l'organització, Inés Arrimadas, i el 'número dos', Edmundo Bal.

L'actual presidenta va advertir dilluns al vicesecretari general que presentarà la candidatura a liderar Ciutadans si ell no retira la seva, alhora que li va oferir pactar una llista d'unitat que ella està disposada a no encapçalar. Bal, per part seva, s'ha negat i continua decidit a presentar una llista pròpia amb el seu nom en primer lloc.

"Els nostres dirigents segueixen sense entendre que el valor del nostre projecte són els seus afiliats i tornen a cometre l'error de centrar-se a veure qui es queda amb la butaca de la Presidència, airejant les seves diferències a través dels mitjans de comunicació" , han lamentat a un comunicat difós a través del vostre compte a la xarxa social Twitter.

NI UN UN ALTRE



Per Som Ciutadans, la solució a la crisi interna i la culminació del procés de refundació que busca reflotar el partit no passa perquè Arrimadas revalidi el càrrec ni perquè Bal ho assumeixi. Tot i això, la plataforma, que ja es va posicionar en contra de la candidatura del vicesecretari general divendres, ha admès que aquest té "tot el dret de pugnar per la Presidència, igual que la resta d'afiliats".

"La solució no és que la presidenta del nostre partit, que ens ha portat a aquesta situació crítica, es perpetuï en la direcció per seguir prenent les mateixes decisions erràtiques que ens han portat a desaparèixer de quatre governs autonòmics i perdre dos terços de la militància", afegeixen, lamentant que Arrimadas "pressiona públicament perquè Bal cedeixi en la seva pretensió de presentar la seva candidatura".

Els crítics han aprofundit en les crítiques al procés de refundació, que han titllat de "farsa", i han criticat que "la falta de transparència, l'assenyalament intern a què discrepa i les expulsions arbitràries han estat la rutina d'aquests mesos per intentar tapar la deriva que ha pres el partit”. Per això, han expressat la seva esperança que "els màxims responsables que estan portant Ciutadans a la desaparició, estiguin a l'alçada dels afiliats, demanin disculpes i facin un pas al costat".