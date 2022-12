El Congrés ha fet un nou pas en la tramitació exprés de la supressió del delicte de sedició , amb intenció que la proposició de llei impulsada pel PSOE i Unides Podem quedi aprovada la setmana que ve a la Comissió de Justícia i, previsiblement, també al Ple.

Façana del Congrés dels Diputats. - Gustavo Valiente - Europa Press

Segons han informat fonts parlamentàries, la Mesa de la Comissió de Justícia, on el PSOE, Unides Podem i ERC sumen tres vots davant dels dos que té el PP, ha decidit convocar dilluns que ve, dia 12, la ponència per discutir les esmenes parcials que els grups han de registrar com a molt tard aquest divendres.

A més, s'ha acordat que, si el treball en ponència finalitza dilluns, dimarts a les nou del matí es reuneixi la Comissió de Justícia per aprovar-ne el dictamen. Si es compleix aquest calendari, la proposició de llei quedaria llesta en comissió dimarts al matí i aquell mateix dia la Junta de Portaveus podria posar data perquè sigui elevada al Ple.

REQUEREIX MAJORIA ABSOLUTA



En tractar-se d'una llei orgànica, el dictamen de la comissió ha de ser discutit al Ple, on ha d'obtenir el suport de la majoria absoluta abans de ser remesa al Senat per continuar-hi la tramitació.

L'ordre del dia del Ple de la setmana vinent ja està fet i, per modificar-lo es requereix una unanimitat impossible perquè PP, Vox i Ciutadans sempre s'han oposat a la supressió del delicte de sedició, pel qual van ser condemnats els líders del ' procés'. Així les coses, es podria optar per convocar una segona sessió plenària una vegada conclogui la ja prevista per dijous que ve.

Així es va fer ja el 24 de novembre passat per acollir el debat de presa en consideració d'aquesta proposició de llei (en una sessió en què també es van incloure altres assumptes i que va finalitzar de matinada) i també l'1 de desembre, quan es van discutir en un Ple (aquest sí específic per a això) les cinc esmenes de totalitat amb text alternatiu que van presentar PP, Vox, Ciutadans, Junts i la CUP.

LLISTA EN POC MÉS D'UN MES



Si es compleix el calendari previst la supressió del delicte de sedició s'haurà tramitat en poc més d'un mes, ja que va ser registrada el 11 de novembre passat. A més, com que es tracta d'una proposició de llei dels dos grups parlamentaris i no d'un projecte de llei del Govern de coalició no va tenir necessitat de comptar amb informes consultius del Consell d'Estat i del Consell General del Poder Judicial.

La Mesa del Congrés li va donar el vistiplau el 14 de novembre i la va enviar al Govern per al tràmit de donar la seva conformitat. L'Executiu compta amb 30 dies per exercir la seva capacitat de veto davant d'iniciatives legislatives que consideri que alteren la seva política pressupostària, sigui per minvament d'ingressos o per excés de despeses.

Però aquesta vegada li van sobrar 29 dies per pronunciar-se i només 24 hores després que se li remetés la proposició de llei des de la Mesa del Congrés, l'Executiu va registrar el seu escrit de conformitat per a la tramitació.

I això que es tracta d'una proposició de llei orgànica de reforma del Codi Penal, cosa que els juristes anomenen 'La Constitució en negatiu', en què no només s'aborda la fi del delicte de sedició, sinó que també es trasposen directives europees sobre contraban d'armes de doble ús i inclou un agreujament de penes per ocultació de cadàver.

Per part seva, el PSOE i Unides Podem van demanar que es tramités pel procediment d'urgència, cosa que implica escurçar els terminis d'esmenes a la meitat. De fet, el 29 de novembre passat tots dos van sumar forces a la Mesa del Congrés per escurçar els terminis fins al mínim. Van fixar per a aquell mateix dia la presentació de les esmenes de totalitat que es van debatre dos dies després i, una vegada rebutjades aquestes, es va programar per a aquest divendres la presentació de les parcials.

Tot això seguint el full de ruta del Govern de coalició perquè la fi del delicte de secessió, el que va sustentar les condemnes dels líders del procés independentistes del 2017, s'aprovi abans de final d'any i pugui estar en vigor com més aviat millor.