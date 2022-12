Un instant de la compareixença per presentar lestudi sobre mobilitat. - GOVERN D'ANDORRA

El Govern d´Andorra ha traslladat a la Direcció General de Trànsit (DGT) i al ministeri de Mobilitat i Agenda Urbana d´Espanya una petició perquè s´ampliï la carretera N-145, que connecta el Principat amb la Seu d´Urgell, amb un tercer carril reversible.

Així ho ha anunciat el director de Mobilitat de l'executiu andorrà, Jaume Bonell, durant la compareixença que ha fet a la comissió d'Economia i Política Territorial, juntament amb el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i del ministre de Presidència, Economia i Empresa , Jordi Gallardo per presentar els resultats de l‟estudi de possibilitats d‟obertura de la xarxa de mobilitat andorrana.

L'estudi posa sobre la taula les opcions per desenclavar el Principat de forma "factible, viable i assumible" , ha remarcat Gallardo, i que no només permetin connectar amb els països veïns, sinó que també permetin l'arribada de públic de territoris més llunyans .

Bonell ha detallat que s'han tingut en compte les possibles connexions ferroviàries tant a través d'Espanya com de França, les possibilitats per col·ligar l'aeroport d'Andorra-la Seu amb el Principat amb una via "més ràpida i àgil" que la carretera actual, així com les possibles inversions que tant l'executiu espanyol com el francès tenen previstes per a les carreteres amb influència cap a Andorra.

I és justament tenint en compte les inversions que preveu el govern espanyol que durant les reunions amb la DGT i el ministeri de Mobilitat i Agenda Urbana s‟ha plantejat la possibilitat d‟ampliar la N-145.

Bonell ha explicat que Andorra té una capacitat de sortida del país d'uns 1.000 vehicles per hora, a través de dos carrils, mentre que la carretera espanyola, amb un carril per sentit, només en permet absorbir 750.

Aquesta situació provoca, en moments de molta afluència, llargues retencions que col·lapsen les vies andorranes fins al centre del país, ha assenyalat Bonell.

Segons el director de Mobilitat, les autoritats espanyoles han rebut de forma positiva la proposta i el ministeri s'ha compromès a estudiar-ne la viabilitat , mentre que des de la DGT els "van comprar la idea de seguida" i s'haurien compromès a ajudar-los i defensar-la, ha dit.

L'estudi també recull una proposta per construir la carretera de la Solana del Pas de la Casa que oferiria una segona sortida cap a França des de la localitat fronterera, la connexió ferroviària des de l'Hospitalet-près-l'Andorre fins a Canillo, Encamp o Andorra la Vella, la connexió amb la Seu d'Urgell mitjançant un transport segregat, la connexió ferroviària amb Espanya o les possibilitats que oferirà l'heliport nacional que s'ha projectat a Pal.

Ara bé, el mateix estudi posa en evidència les dificultats de les connexions ferroviàries per l'elevat cost econòmic que suposen, xifrant en gairebé 700 milions el tren que uniria Alp i la Seu d'Urgell, i entre 1.500 i 4.000 milions la inversió necessària per fer arribar el tren des de França, per la qual cosa no serien ara com ara la prioritat.

D'aquesta manera, la conclusió final de l'estudi i la voluntat de l'Executiu és prioritzar les opcions que depenen "exclusivament" d'Andorra i que siguin realment factibles des del punt de vista econòmic.

Així, una de les prioritats seria la carretera de la Solana, que amb una longitud de 6,4 quilòmetres i un cost de 59 milions recuperaria un projecte que ja s'havia posat damunt la taula fa anys i que permetria reduir en 4 quilòmetres la ruta actual feia França a més de garantir la gestió de la vialitat hivernal des d'Andorra.

També s'ha mostrat especial interès en la possibilitat de crear un transport segregat, el batejat com a REC (regular, elèctric i col·lectiu), utilitzant un camí paral·lel a la N-145 conegut com el rec dels quatre pobles i que connectaria tant amb l'aeroport com amb la Seu.

Bonell ha deixat clar que es tractaria d'un transport "elèctric i sostenible", que no forçosament hauria de ser amb rodes de ferro ni catenàries i que fins i tot es podria plantejar que fos sense conductor, amb una inversió estimada d'uns 130 milions d'euros.

Finalment, l'altra infraestructura que es considera clau és el futur heliport nacional, que es creu que presenta un "futur molt esperançador" gràcies a les futures aeronaus que hi podrien operar.

Tot i així, el ministre de Presidència ha deixat clar que el full de ruta del Govern passa per continuar impulsat l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell, tancar el concurs per construir l'heliport nacional a Pal i analitzar la viabilitat del REC.

També analitzar la de la nova carretera de la Solana del Pas de la Casa i finalment, i en clau de mobilitat interna, analitzar si és viable implantar un sistema de transport per cable i un tramvia.