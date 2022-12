La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant

El Govern ha anunciat quines seran les seus de l'Agència Espacial Espanyola i ha arribat el caos. La ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya, Diana Morant, ha remarcat aquest dimecres que el procediment d'elecció de Sevilla i la Corunya --aquesta última en detriment de Granada-- com a seus tant de l'Agència Espacial com de la d'Intel·ligència Artificial ha estat marcat per la "transparència" i per "criteris objectius", alhora que ha demanat "ressaltar les coses positives" del procés de descentralització iniciat pel Govern i "no enfrontar ciutats contra ciutats". "Alguns, una minoria, estan ancorats a l'enfrontament entre territoris, a la cultura del greuge", ha lamentat.

En una entrevista a Canal Sur Radio, la titular de Ciència i Innovació, que visita la que serà la seu de l'Agència Espacial al barri sevillà de Sant Jeroni només 48 hores després de la designació de Sevilla, ha defensat que les dues seus han estat elegides "per unanimitat" en un procediment impulsat per l'Executiu de Pedro Sánchez per "equilibrar el que és desequilibrat" , ja que, sense aquesta aposta, les seus "s'haurien obert a Madrid sense més moviment".

Pel que fa a les crítiques desfermades tant a Granada --que optava a l'Agència d'Intel·ligència Artificial-- com a comunitats autònomes com Madrid i Aragó --que fins i tot ha anunciat que estudia plantar batalla judicial per l'elecció de Sevilla--, Diana Morant ha recordat que, a més de la seu, el Govern ha repartit en aplicació del Perte aeroespacial 412 milions d'euros a tot el territori nacional (més de 84 milions d'euros a Andalusia, 103 milions a Madrid i una mica més de 53 milions a València, per exemple).

En el cas concret de Granada, ha recordat que la ciutat ha aconseguit "el projecte de ciència més important del país", en al·lusió a l'IFMI-DONES, que suposarà una inversió de 700 milions d'euros i la generació de 1.000 llocs de treball. "No es pot acusar aquest Govern que no apostem per Granada" . La ministra ha subratllat que el procediment de descentralització suposa obrir "una nova etapa" amb què el Govern vol "donar oportunitats" a tots els territoris. "És una política encertada", ha sostingut Morant, per a la qual l'Executiu està "dibuixant una nova manera de construir país".

L'AN ADMET UN RECURS DE TEROL EXISTEIX PER REVOCAR LA DESIGNACIÓ

L'Audiència Nacional (AN) ha admès a tràmit el recurs interposat per Terol Existeix contra els criteris exigits pel Govern per a la instal·lació de la seu de la futura Agència Espacial Espanyola. La Sala Contenciosa Administrativa va estimar el 2 de desembre l'escrit presentat pel partit a finals del mes d'octubre passat. Aquesta decisió de l'Audiència Nacional arriba després que el Consell de Ministres anunciés aquest dilluns que Sevilla és la seu escollida per ubicar aquesta agència.

A través d´un comunicat, Teruel Existe ha explicat que ha rebut una diligència d´ordenació per a la formació d´una peça separada sobre les mesures cautelars. El partit va sol·licitar, en concret, la suspensió cautelar de l?ordre per la qual l?Executiu fixava els criteris d?elecció.

En aquest sentit, l'agrupació electoral ha assenyalat que el tribunal ha traslladat l'advocat de l'Estat i un termini de deu dies perquè exposi el que consideri procedent sobre les mesures cautelars sol·licitades al recurs de Terol Existeix o cinc dies en cas d'optar per un recurs de reposició per a la seva impugnació.

Cal recordar que Teruel Existe va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'ordre de convocatòria de l'adjudicació de la seu de la nova Agència Espacial per entendre que els criteris fixats en aquesta, especialment els relatius a les infraestructures, feien impossible que poguessin optar a la mateixa poblacions de l'anomenada 'Espanya buidada'.

ELECCIÓ SUBJECTA A "INTERESSOS POLÍTICS"



"L'agrupació d'electors celebra la notificació de l'Audiència Nacional, que indica que la sol·licitud de mesures cautelars compleix tots els requisits formals per continuar el procediment fins a la seva resolució definitiva", han apuntat des de Teruel Existe, alhora que han incidit que "exploraran totes les accions judicials que es puguin interposar per recórrer l'acord adoptat".

La formació sosté que aquesta elecció, subjecta a “interessos polítics i no tècnics”, va en contra de l'article 138 de la Constitució i de la Llei de la Ciència que, en paraules del partit, considera la despoblació com un criteri a tenir en compte alhora d'iniciar el procés de descentralització d'aquesta agència estatal.

"En aquest sentit, Teruel Existe considera un autèntic insult a la intel·ligència que al Butlletí Oficial de l'Estat es valori positivament la candidatura de Sevilla per l'impacte que tindrà sobre la despoblació a la quarta ciutat d'Espanya, quan té una àrea metropolitana en continu creixement i que supera el milió i mig d'habitants . Deu vegades més que tota la població de la província de Terol, que ha perdut la meitat de la seva població en un segle", han criticat.

Per a l'agrupació d'electors, "aquest argument és desconèixer o menysprear el problema de la despoblació i la importància d'impulsar una política de cohesió territorial". En aquest context, han asseverat que "la despoblació és un problema que afecta més de 20 províncies de l'Espanya buidada".

"No es pot confondre la convergència entre les comunitats, que és el procés iniciat amb l'Estat autonòmic, amb la lluita contra la despoblació i per la cohesió territorial que són problemes sense abordar. Per valorar-ho amb dades, la ciutat de Sevilla sense la seva àrea metropolitana té 4896 habitants per quilòmetre quadrat, i Terol 80; si mirem les dades de les províncies, Sevilla té una densitat de població de 139,44 habitants per quilòmetre quadrat i ocupa el quart lloc entre les províncies més poblades, mentre que Terol en té 9 ,08 sent una de les més despoblades d'Europa”, han postil·lat.

Finalment, i en resposta a un missatge publicat pel secretari de Programa de Podem --formació que sustenta el Govern de coalició--, Pablo Echenique, qüestionant el procediment i el resultat de l'elecció, la ministra ha recordat que el dictamen de la comissió avaluadora ha estat adoptat en tots dos casos --Sevilla i la Corunya, per unanimitat i que, posteriorment, va ser aprovat pel Consell de Ministres on "entenc que hi ha unanimitat", ha sostingut la titular de Ciència i Innovació.