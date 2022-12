La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz @ep

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , estudia la possibilitat de comunicar la decisió sobre si serà candidata o no abans que acabi el procés d'escolta per aturar incerteses generades a l'entorn de l'esquerra, encara que la decisió no està presa ni tampoc la data per fer-ho. Això sí, des de Sumar rebutgen el que consideren " pressions " i fins i tot " cops " a la figura de la ministra des de l'entorn de Podem.

Mentre Sumar insisteix en la seva aposta per eixamplar l'espai a l'esquerra del PSOE i de fomentar la unió de les diferents formacions d'aquest arc polític, des de Podem mantenen la seva aposta per aconseguir un pacte de coalició i demanen Yolanda Díaz que demostri com més aviat millor "voluntat política" d'exercir com a candidata.

Les dues branques de la coalició han evidenciat la seva vocació de contribuir a una candidatura àmplia amb més forces progressistes per a aquesta cita electoral, però també evidencien les tensions que suscita la reagrupació a l'esquerra del PSOE.

D'una banda, hi ha queixes al costat morat per la incògnita que es prolonga sobre els mecanismes per confluir mentre que, des de l'entorn de Sumar, critiquen que les pressions contribueixen a aconseguir que la unitat arribi a bon port i fins i tot parlen que, aquest context, ha motivat atacs a Díaz.

QUE ES POSA JA A LA TASCA



Fonts de Podem han recalcat que estan disposats a una candidatura d'unitat, que és la seva voluntat inequívoca, i que hi ha temps per a un acord de coalició amb Sumar, que és la seva aposta estratègica, però per això calen dues condicions bàsiques: demostrar voluntat política i que la crida a ser candidata es posi a aquesta tasca “principal”.

D'aquesta manera, han incidit que és Díaz qui ha de posar les condicions per coaligar-se, que estan esperant que els traslladi una proposta i que no marcaran cap horitzó temporal per aconseguir un pacte, perquè això generaria un element de pressió perjudicial, sobretot quan està en plena conformació de Sumar, que consideren el seu partit.

Així, els morats reivindiquen que són els principals garants de la unitat, que van ser el principal actor que va lluitar per un Govern de coalició amb el PSOE i van demostrar generositat, en tenir dues carteres ministerials i cedir la resta a la resta de representants de la confluència ( IU, En Comú Podem i Galícia en Comú).

D'aquesta manera, defensen que l'acord amb Sumar ha de ser just, ponderar el pes de cada formació però on tothom se senti representat, i tenir en compte també la contribució de Podem, que va assumir el rol principal en les batalles polítiques amb la dreta i el PSOE, cosa que ha comportat també erosió.

SENSE REUNIONS ENTRE COMPONENTS D'UNIDES PODEM



Alhora, lamenten que l'espai confederal, el fòrum de coordinació polític entre les diferents formacions d'Unidas Podemos, no s'estigui reunint sota cap concepte i sospiten que altres actors polítics, sense especificar, llisquen la idea que Sumar pot funcionar sense Podem.

En tot cas , emfatitzen que Podem té la prioritat de les eleccions autonòmiques i municipals, perquè el moment polític és molt important . I aquí, asseguren les mateixes fonts, Podem crida a estar preparat per a qualsevol escenari, atès que no hi ha horitzó definit per a les eleccions. "Cal donar seguretat", repeteixen des de les files del partit morat.

Mentrestant, des de l'entorn de Sumar recalquen que el moviment és "imparable", com repeteix Díaz diverses vegades, i que seran responsables, generosos i no cauran en cap dinàmica que perjudiqui les opcions de l'esquerra per governar.

SUMAR: EL MOVIMENT ÉS IMPARABLE



En aquest sentit, han assegurat que no posaran en perill cap acord ni faran baralla per les llistes. I sobre això, llisquen que el "soroll" l'estan generant "altres" i que cap de les altres organitzacions en lliça està exigint una quota de representativa.

De fet, han advertit que és evident que Díaz està sent "copejada" quan el seu afany sumar tot l'espectre progressista a l'esquerra del PSOE, per potenciar les seves opcions des del punt de vista programàtic com a electorals . I recriminen els malastrucs, també al pla de l'esquerra, que pensen que un Executiu de dretes és la forma per créixer en el futur.

Per tant, han aconsellat mesura dins el pla partidista perquè els lideratges els decideix la ciutadania i la confluència es decidirà a primàries.

D'altra banda, recalquen que tant Díaz com Sumar no funcionaran sota pressió , però sí que concedeixen que davant la incertesa que està generant la construcció d'aquesta plataforma, la vicepresidenta estaria sondejant l'opció d'accelerar processos. Concretament, apunten que es plantejaria la idea de revelar la decisió de la seva candidatura abans que s'acabi el procés d'escolta, però insistint que ni aquesta opció ni la data escollida estan preses.

Pel que fa a les tensions amb Podem, des de l'entorn de Sumar es pregunten on són les dificultats de comunicació amb Podem i repliquen que a nivell territorial la relació entre els diferents partits , inclosa els morats, està sent positiva i tendent a donar suport a la plataforma, amb diàleg fluid, perquè tots són conscients que “cal posar el país per davant”.

Tot i això, des del costat morat rebaixen considerablement aquest extrem i asseguren que no hi ha nivell d'interlocució polític rellevant amb els seus dirigents territorials, sinó peticions d'ajuda per organitzar els actes de Sumar.

Respecte als comicis autonòmics, des de Sumar aprofundeixen que no concorren a aquestes eleccions i que Díaz no té previst fer campanya en aquesta cita electoral, però sí que està disposada a ajudar si ho demanen a qualsevol plaça on es pugui conservar Govern progressista o existeixin opcions d'aconseguir-ho.