El Suprem revisarà les penes dels condemnats per l'1-O per rebaixar-ne la inhabilitació|@EP

El Tribunal Suprem revisarà les sentències als condemnats pel procés quan entri en vigor la derogació del delicte de sedició i la reforma de la malversació. Els canvis legals impulsats des del Govern en connivència amb els seus socis d'ERC amenacen de reduir de manera significativa les inhabilitacions a Oriol Junqueras i els altres tres exconsellers condemnats per organitzar l'1-O i declarar la independència de Catalunya.

Concretament, el líder d'ERC i la seva companya de files Dolors Bassa, a més de Jordi Turull i Raül Romeva, seran els grans beneficiats de la reforma de la malversació. Es tracta de quatre dels 12 membres del procés condemnats per delicte de sedició en concurs medial amb la malversació.

El tribunal de la Sala Penal que els va jutjar va explicar llavors que quedava "plenament acreditat" que van autoritzar el desviament d'importants partides per a la celebració d'uns fets inconstitucionals, provocant un menyscapte a les arques públiques. Per aquesta actuació es va condemnar Junqueras a 13 anys de presó i 13 més d'inhabilitació ia 12 anys els altres tres penats també amb malversació.

Indult, sedició, malversació

En principi semblava que els veritables beneficiats de les reformes resultat de la Mesa de Diàleg serien els condemnats únicament per sedició (Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull i Quim Forn), ja que ells complirien abans amb les penes d'inhabilitació . Tot i això, l'escenari torna a canviar després de conèixer-se que la malversació també es modelarà el dictat dels designis d'ERC.

La conseqüència directa és una rebaixa substancial de les altes inhabilitacions que encara pesen sobre els condemnats per desviar els fons públics per al procés, especialment sobre Junqueras, inhabilitat fins a mitjans del 2031. Això acabaria impulsant la seva tornada a primera línia política , fins i tot de cara als comicis municipals del proper any.

Fonts jurídiques expliquen que el Tribunal Suprem revisarà l'històrica decisió dictada l'octubre del 2019 quan entrin en vigor els canvis legals. Els sis membres del tribunal s'asseuran per analitzar, d'una banda, si el relat de fets provats té encaix en el nou tipus de desordres públics agreujats, i de l'altra, com s'aplica la reforma de la malversació a les condemnes per aquest delicte.

A falta de conèixer el contingut de l'esmena que presentarà ERC divendres, tot apunta que la redacció intentarà establir una clara línia entre els condemnats per apropiar-se dels fons públics, dels que únicament els van malversar per a altres fins, com passa amb els líders del procés.

El que resulta pràcticament un fet és que hi haurà una revisió a la baixa de les inhabilitacions per malversació. No passarà el mateix amb els condemnats per sedició, ja que en aquest cas estava extingida la responsabilitat penal després dels indults acordats pel Govern el juny del 2021. Precisament la mesura de gràcia va ser la primera de les tres línies vermelles que els socis independentistes van marcar a l'Executiu. El van seguir la derogació de la sedició i finalment la reforma de la malversació, que també es materialitzarà.

El canvi legal no només tindrà efecte directe als condemnats pel procés. Els polítics fugats, amb Carles Puigdemont al capdavant, es beneficiaran de la modificació. Cal recordar que tant l'expresident català com els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí estan pendents d'asseure's a la banqueta dels acusats pels delictes de sedició i malversació. El mateix passa amb la secretària general d'ERC, Marta Rovira, si bé si escau només s'actua contra ella per delicte de sedició.

Només amb la derogació d'aquest darrer tipus, l'horitzó penal per a tots és més que favorable. En cas de ser jutjats pel Tribunal Suprem passarien d'afrontar una petició màxima de 15 anys de presó a un total de 5 anys i 8 d'inhabilitació absoluta. S'hi afegeix que el termini de prescripció per haver organitzat el referèndum il·legal de l'octubre del 2017 i declarat la independència a Catalunya seria d'un màxim de deu anys (la meitat del que s'havia previst abans de derogar-se la sedició).

Tant els indults com la reforma del Codi Penal responen als acords aconseguits entre el Govern i els seus socis independentistes en el marc de la Mesa de Diàleg que cerca, entre altres aspectes, frenar els fronts judicials pel procés. De fet, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, ja va avançar fa dues setmanes que la seva intenció era derogar la reforma de la malversació del 2015, que es va aprovar seguint el model alemany , per diferenciar els casos en què hi hagi hagut enriquiment personal dels que no.

Aragonés va deixar clar el full de ruta d'ERC i va dir que la reforma impulsada pel PP ara fa set anys era "torticera" i es va fer amb l'única finalitat de perseguir l'independentisme. Ara, amb la nova tipificació de la malversació amb ànim de lucre, es busca no només beneficiar els líders del procés, sinó també una vintena d'excàrrecs acusats per fer servir fons públics per als fins independentistes.