Esquerra veu "possible" aprovar els Pressupostos la setmana que ve

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , veu "possible" que el Govern aprovi la setmana que ve els Pressupostos de la Generalitat per al 2023 i ha apostat per tirar-los endavant amb un acord a tres bandes amb el PSC , els comuns i Junts.

"Tant de bo pugui ser la setmana que ve. Creiem que és possible, per com estan anant les negociacions. Ens agradaria que hi hagués aquesta responsabilitat per part de tot el món amb qui estem negociant perquè en els propers dies pugui aprovar-se al Govern i endur-se al Parlament ”, ha dit en una entrevista d'Europa Press.

Segons ha afirmat, de moment "no hi ha cap evidència que cap grup no es pugui despenjar d'aquestes negociacions", que assegura que s'han intensificat i es desenvolupen de forma responsable, amb intercanvis de documentació i negociant sobre les propostes que els grups han posat sobre la taula.

"Els grups parlamentaris tindran capacitat de decidir sobre el seu posicionament polític, però nosaltres de moment som optimistes. Confiem que hi pugui haver aquest acord el més ampli possible i apel·lem també a la responsabilitat de tothom de fer-ho el més aviat possible, perquè no podem perdre temps", ha afegit.

Sobre si avancen al mateix nivell amb els tres partits, ha apuntat que amb els comuns han aprofundit més i estan "més a prop de l'acord", després de tancar pactes en matèria de mobilitat i renovables, mentre que amb PSC i Junts s'han produït diverses trobades i se segueix treballant, ha destacat.

LES PROPOSTES DE JUNTS

Preguntada per la proposta de Junts de baixar i deflactar l' IRPF , ha advertit que "segurament" és una de les peticions sobre les quals serà més difícil arribar a un acord: segons ha argumentat, aquestes rebaixes fiscals suposarien que la Generalitat renunciés a ingressos per valor de 750 milions d'euros, mentre que l'impacte a la butxaca dels ciutadans seria mínim, en paraules.

"En aquest sentit, segurament no seria la millor de les propostes, i tot i així igualment es valoren i negocien i es veu quin pot ser el marge", ha dit Vilalta, que sí que veu més fàcil tancar acords sobre les propostes de Junts en matèria de salut, política industrial i pla de xoc davant de la crisi.

Pel que fa a les reunions amb el PSC , la portaveu republicana ha sostingut que han avançat des de l'inici de les negociacions, també per mitjà de trobades sectorials, cosa que els fa ser "optimistes" davant la possibilitat d'arribar a un acord en els propers dies.

Vilalta ha emplaçat els socialistes a centrar-se en les qüestions pressupostàries recollides als comptes ia la llei d'acompanyament, i "treballar d'una altra manera i en un altre moment" peticions com l'impuls del macrocomplex d'oci del Hard Rock a Tarragona o l'ampliació de l´Aeroport de Barcelona.

Després que el primer secretari del PSC , Salvador Illa , assegurés que té raons per desconfiar d' ERC, Vilalta ha replicat que ERC també té motius per desconfiar del PSOE , però ha demanat centrar-se a "construir confiança" i treballar per arribar a acords.

"Si només ens quedem en les crítiques, en el retret i en l'immobilisme, que és el que moltes vegades, massa, trobem a l'àmbit polític, no serveix de res. No serveix per avançar. Es tracta d'intentar ser útils", ha defensat.

LA CUP S'HA "AUTOEXCLÒS"

Vilalta ha lamentat que la CUP s'hagi "autoexclòs" de la negociació dels comptes, per a la qual el Govern inicialment la va situar com a sòcia preferent amb Junts i comuns, en anunciar una esmena a la totalitat als Pressupostos de la Generalitat.

Tot i això --ha sostingut-- ERC continuarà treballant per desplegar acords d'investidura amb els cupaires com el pla de la renda garantida universal, l'energètica pública i la revisió del model policial després de tancar-se la comissió d'estudi: "Segur que si treballem de la mà serem capaços de fer més ràpid o més possible les transformacions que si es despengen d'alguns dels acords”.

ELECCIONS: "JA ES VEURE"

Vilalta ha rebutjat concretar si, si s'aprova els Pressupostos, el Govern tancarà la porta a convocar eleccions anticipades durant el 2023, cosa que --ha subratllat-- és "responsabilitat" del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Això ja es veurà. Ara mateix el millor escenari per al país, per a la gent, per a les empreses, per a les organitzacions, per a la ciutadania és poder disposar d´uns Pressupostos " que, segons ha ressaltat, dotaran de més 3.000 milions d´euros extra a la Generalitat i inclouran mesures pactades amb patronals, sindicats, entitats socials i amb el sector cultural.

Ha mantingut que el Govern d'ERC , amb 33 diputats al Parlament , continuarà buscant els suports de la resta de forces per tirar endavant les seves mesures, com defensa que han fet des de la investidura d' Aragonès : “Ens remetem als fets ia la realitat del dia a dia parlamentari. Des de l'inici de la legislatura fins ara, la vocació i la constant ha estat per part d' ERC és buscar i construir acords”.

Sobre si expliquen els socialistes entre aquests suports, després que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, afirmés que el PSC no està compromès "amb la finalitat de la repressió", Vilalta ha subratllat que els models que defensen els dos partits són antagònics, en les paraules, però que els interessos col·lectius han de passar per davant.

"En la mesura que el PSC sintonitzi amb aquests consensos de país, ens trobarem potser en un escenari on hi hagi més possibilitats d'acord. Si no, òbviament serà molt difícil, perquè representem uns models absolutament contraposats de país i de com ens imaginem el futur”, ha afegit.

TAULA DE DIÀLEG

Vilalta ha recordat que un dels compromisos de Generalitat i Govern en el marc de l'última taula de diàleg, celebrada al juliol, va ser avançar "en el camí de la desjudicialització i l'agenda antirepressiva" durant l'últim semestre de l'any. ha destacat que ja s'han fet alguns passos.

Tot això, després que el Govern s'hagi obert a acceptar rebaixes a les penes per malversació en el marc de la modificació per derogar el delicte de la sedició del Codi Penal sempre que no beneficiï corruptes, cosa que ERC defensarà via esmena, i la reforma per introduir els desordres públics agreujats al Codi Penal.

La portaveu republicana ha recordat que un altre dels compromisos dels dos Executius era celebrar una altra taula al desembre, i per això creu que "seria bo que hi pugui haver una nova sessió en els propers dies o setmanes" per ratificar acords, fer avenços i abordar-ne de noves qüestions en el marc de la resolució del conflicte polític.

PERE SÁNCHEZ A BARCELONA

Davant la visita d'aquest diumenge a Barcelona del president del Govern, Pedro Sánchez, per participar en un acte del PSC, ha avisat que queden "molts passos per fer" en la resolució del conflicte, i ha sostingut que les mesures ja acordades responen a reivindicacions d'organitzacions com Amnistia Internacional, les Nacions Unides o l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa.

"El conflicte no s'ha acabat. Potser és el que voldrien, que el conflicte polític ja hagués quedat resolt. De vegades diuen que sembla que ja s'hagués solucionat... Que els quedi clar: no s'ha resolt el conflicte polític" , ha alertat Vilalta, i ha assegurat que això només passarà quan es pugui exercir l'autodeterminació.