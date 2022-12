Sánchez, Macron i Costa. Foto: Europa Press

El president del Govern, Pedro Sánchez, el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre portuguès, António Costa, escenificaran aquest divendres 9 de desembre, a Alacant, en presència de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, la posada de llarg del futur corredor d'hidrogen verd H2MED.

El projecte, cridat a reemplaçar el fallit gasoducte Midcat, és fruit de l'acord polític segellat pels tres líders el 20 d'octubre passat a Brussel·les i té com a objectiu últim la creació d'un corredor d'hidrogen verd que uneixi la península Ibèrica des de Barcelona amb Marsella.

Tot i que inicialment se'l va batejar com BarMar, finalment s'ha optat per H2MED com el seu nom oficial, han explicat fonts de l'Elisi, per posar de manifest que és un projecte que engloba els tres països i que inclou no només el conducte entre Barcelona i Marsella sinó la finalització de la connexió entre Celourico da Beira (Portugal) i Zamora.



Els tres governs, juntament amb els operadors de transport de gas dels tres països (Enagás en el cas d'Espanya), han treballat les últimes setmanes per desenvolupar aquest projecte amb vista a poder presentar-lo a Brussel·les el 15 de desembre i poder rebre fons per al finançament.

Des de Moncloa incideixen que la presència de Von der Leyen, que des d'un primer moment s'ha mostrat molt interessada en el projecte, és un bon auguri perquè hi hagi finançament europeu i deixen clar que l'aspiració és aconseguir-ne el màxim, és a dir, el 50% del cost total del projecte, que és un projecte europeu.

Per això, fonts governamentals aclareixen que el conducte que es preveu construir només podrà transportar hidrogen, ja que aquesta és la condició principal de Brussel·les per atorgar fons i els tres països volen complir amb tots els requisits per rebre finançament, extrem que també han confirmat a l'Elisi. Inicialment, els líders havien plantejat la idea que en una primera fase pogués transportar gas natural.

Tant Moncloa com l'Elisi han evitat entrar en més detalls pel que fa al traçat i els terminis d'execució, així com si comptarà amb participació privada, en espera de la decisió que prenguin aquest divendres Sánchez, Macron i Costa, que seran els encarregats de fer lanunci.

Ambdós governs han incidit que es tracta d'una infraestructura de gran envergadura, que requereix tota una sèrie d'estudis previs tant de viabilitat com a tècnics i mediambientals i que per tant no es podrà materialitzar en pocs anys.

L'H2MED, han recalcat des del Govern espanyol, no és una solució a l'actual crisi energètica a Europa sinó que s'emmarca en la transició energètica en què està immersa actualment la UE, cosa que també ha reivindicat l'Elisi, que ha subratllat que és un projecte a mitjà i llarg termini i dins dels esforços per assolir la sobirania energètica europea.

Després de la cimera sobre l'H2MED, començarà la cimera del MED9, que reuneix Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia, Malta, Xipre, Eslovènia i Croàcia. La cita estava prevista inicialment per a finals de setembre, però el positiu per COVID-19 de Sánchez va obligar al seu ajornament.

La reunió arrencarà amb un dinar a Casa Mediterráneo dels nou líders amb Von der Leyen i el president del Consell Europeu, Charles Michel. L'ocasió permetrà abordar principalment qüestions d'interès de l'àrea mediterrània i probablement la qüestió migratòria, han avançat fonts de l'Elisi.