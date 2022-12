Al ple les candidatures se sotmetran a votació dels vocals presents, sense obligació d'un quòrum mínim i una votació única que no tindrà caràcter secret. Així, cada vocal podrà votar un sol candidat, resultant elegits els dos magistrats que hagin obtingut un nombre més gran de vots, i no tres cinquens dels emesos, com passava fins ara, explica eldiario.es, que indica que el Govern creu que el bloqueig actual es resoldria en uns 11 dies hàbils des de la publicació de la norma al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

A més, per assegurar la renovació, s'ha afegit una clàusula que indica que, en cas que els vocals o el president del CGPJ insisteixin al bloqueig, s'incorrerà en responsabilitats "de tot ordre, inclosa la penal".

La segona esmena modificarà la Llei Orgànica 2/1979 del Constitucional de manera que si passats els 9 anys i els 3 mesos de mandat dels magistrats proposats pel CGPJ i pel Govern, "un d'aquests dos òrgans no hagués realitzat la seva proposta", es procedirà "a la renovació dels magistrats designats per l'òrgan que hagi complert el seu deure constitucional".

D'aquesta manera, s'acaba amb el debat sobre si la renovació per terços, que en aquest cas és de dos elegits pel Govern i dos pel màxim òrgan de govern dels jutges, s'ha de fer conjuntament i s'elimina la necessitat de verificació per part del Tribunal Constitucional dels nous magistrats.

També s'afegeix un apartat a l'article 19 de la llei del Constitucional per la qual el Congrés, el Senat, el CGPJ i el Govern siguin els que estiguin obligats a comprovar que els magistrats elegits compleixen els requisits, alhora que s'estipula una nova causa de cessament, segons l'esmena, "per no complir els requisits previstos a l'article 159.2 de la Constitució".

Amb aquestes esmenes, l'Executiu assegura el desbloqueig de les designacions del magistrat de l'Audiència Nacional i exministre Juan Carlos Campo i de la catedràtica de Constitucional i exdirectora general de Presidència Laura Díez com a nous magistrats del Tribunal Constitucional.