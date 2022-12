El portaveu dels republicans, Gabriel Rufián. Foto: Europa Press



Esquerra Republicana ha presentat aquest divendres 9 de desembre una sèrie d'esmenes a la proposta de PSOE i Unides Podem per derogar la sedició entre les que proposa crear un nou tipus dins del delicte de malversació per castigar amb menys presó (amb una pena d'entre 6 mesos i 3 anys de presó) als qui malversin diners públics però sense ànim de lucre personal. La formació ha argumentat que amb aquesta reforma vol evitar que es faci servir el delicte de malversació "amb finalitat política i arbitrària contra l'independentisme".



Segons ERC, pretenen "avançar en la desjudicialització de la vida social i política i limitar les arbitrarietats potencials de l'Estat per perseguir i reprimir el moviment independentista". Al·leguen que amb aquestes esmenes, que qualifiquen de "quirúrgiques" volen "redefinir, aclarir i evitar interpretacions esbiaixades del Codi Penal" i evitar que "l'Estat torni a utilitzar el delicte de malversació de manera arbitrària per perseguir el moviment independentista, alhora evitar, també, que la reforma pugui ser utilitzada per rebaixar penes en casos de corrupció”.



Els republicans volen crear un nou article 432 bis segons el qual "l'autoritat o funcionari públic que, sense ànim d'apropiar-se'l, destina a usos particulars i aliens a la funció pública el patrimoni públic posat al seu càrrec per raó de les seves funcions o amb ocasió d'aquestes, incorrerà a la pena de presó de 6 mesos a 3 anys, i suspensió d'ocupació o càrrec públic d'1 a 4 anys».

ERC planteja canviar la redacció d'aquest mateix article 432.1 perquè indiqui expressament que "l'autoritat o funcionari públic que, amb ànim de lucre, s'apropiï o consenti que un tercer, amb el mateix ànim, s'apropi del patrimoni públic que tingui a càrrec seu" per raó de les seves funcions o amb ocasió de les mateixes serà castigat amb una pena de presó de 2 a 6 anys” i inhabilitació de 6 a 10 anys.

A més, deixaria igual les gradacions de pena contemplades, amb càstigs de 4 a 8 anys de presó i inhabilitació de 10 a 20 anys, si "s'hagués causat un dany o entorpiment greus al servei públic" o si "el valor del perjudici causat o del patrimoni públic apropiat excedirà de 50.000 euros". En aquest punt, l'única novetat és que ERC també planteja castigar amb aquests entre 4 i 8 anys de presó i 10 a 20 d'inhabilitació quan “les coses malversades fossin de valor artístic, històric, cultural o científic, o “si es tractés de efectes destinats a alleujar alguna calamitat pública".