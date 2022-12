El president de la formació estada al Congrés, Jaume Asens. Foto: Europa Press



Unides Podem difereix del criteri del pressent del Govern, Pedro Sánchez, i manté que no cal cap ajust tècnic a la Llei de Garanties de la Llibertat Sexual, més coneguda com a Llei de 'només sí que és sí', i assegura fins i tot que d'emprendre's no tindria “eficàcia pràctica”.

De fet, ha destacat que no té constància que hi hagi contactes entre Justícia i Igualtat en aquest sentit, mantenen que la normativa està "ben feta" i que prova d'això és que l'exministre José Manuel Campo, que va participar en el disseny específic del marc de les penes, ha estat reconegut pel seu treball en nomenar-lo com a magistrat el Tribunal Constitucional.

Així ho han traslladat en rodes de premsa a la Cambra Baixa el portaveu del grup confederal, Pablo Echenique, i el president de la formació al Congrés, Jaume Asens, respecte als contactes entre tots dos ministeris per si fossin necessaris ajustaments tècnics a la normativa , davant la rebaixa de penes aplicades a condemnats per agressió sexual i violació decretades per diversos tribunals.

UNA LLEI "IMPECABLE"

En aquest sentit, Echenique ha recalcat que molts juristes defensen la redacció de la norma, que veu "impecable". A més, ha sostingut que existeix una jurisprudència prèvia en funció de la disposició addicional cinquena del Codi Penal per a totes les formes i que recalca que si la condemna entra a la forquilla de les penes fixades al nou text, la condemna no ha de ser revisada” a la baixa". Un criteri que segueix la Fiscalia General, l'Audiència Provincial de La Rioja i la pròpia doctrina de les darreres dates.



"Fixeu-vos si està ben feta que el mateix José Manuel Campo, que va participar molt activament en la redacció d'aquests apartats de la Llei 'només sí que és sí, ha estat nomenat ni més ni menys que per a l'alta responsabilitat del Tribunal Constitucional. Jo crec que això també és un reconeixement que Campo és un bon jurista i va fer una bona feina", ha postil·lat el portaveu parlamentari d'Unidas Podemos.

Per part seva, Asens ha explicitat que no té coneixements de contactes entre Justícia i Igualtat sobre possibles retocs. En tot cas, ha dissertat que no cal perquè per a la llei regeix aquesta disposició addicional del Codi Penal que permet mantenir les penes, i aquesta interpretació és la que ha d'imperar.