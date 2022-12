Arxiu - La diputada del PP al Congrés Cayetana Álvarez de Toledo, en una fotografia d'arxiu

La diputada del PP i exportaveu dels populars al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo , ha animat aquest divendres el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moció de censura contra el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per a " disputar-li la seva hegemonia" a la Cambra Baixa, malgrat que no tingui la majoria suficient perquè tiri endavant.

"No guanyaràs en números, això no succeirà perquè la coalició 'frankestein' no es mourà, però sí que podràs guanyar el debat polític" , ha defensat la diputada popular durant un acte de Convivència Cívica Catalana.

Precisament, aquesta reclamació d'Álvarez de Toledo ha coincidit amb la petició realitzada per Ciutadans i Vox de presentar una moció de censura contra Sánchez davant de les últimes reformes del Codi Penal que està planejant.

En aquest context, Álvarez de Toledo s'ha mostrat partidària d'utilitzar la moció de censura, encara que no donin els números, perquè ha reivindicat que “cal utilitzar tots els instruments de la política parlamentària per presentar als espanyols una alternativa al que hi ha ".

APROFITAR L'ESCENARI DEL CONGRÉS



Per això, creu que aquest mecanisme parlamentari "és una manera de disputar l'espai físic al president del Govern", en un moment en què Feijóo no és diputat al Congrés i, per tant, no pot participar en aquests debats.

Tot i això, Álvarez de Toledo creu que la moció de censura seria una oportunitat d'"estar físicament" al Congrés per poder "disputar-li l'hegemonia" : "Vostè tindrà els números per guanyar, però moralment i políticament guanyaré perquè tinc la raó del meu costat".

Aquí, Álvarez de Toledo ha posat l'exemple de la moció de censura que va presentar el 1980 l'expresident del Govern Felipe González que, encara que no va tirar endavant, "va guanyar políticament perquè tenia les raons i una majoria social" que va fer que guanyés les dues eleccions anys després.