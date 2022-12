La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita les instal·lacions del 'Toledo Training Command', a 20 de novembre de 2022, a Toledo, Castella-la Manxa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha apuntat aquest divendres que els responsables de la proposta de sorteig d'una prostituta entre militars de la caserna del Bruc, a Barcelona, han de ser expulsats de les Forces Armades.

Després d'una visita a les instal·lacions de l'Exèrcit de Terra a l'aquarterament 'San Cristóbal', a Madrid, Robles ha qualificat d'"inacceptable" la rifa plantejada al Bruc per costejar la celebració del Dia de la Immaculada.

"Aquestes persones han d'estar fora de les Forces Armades" , ha sostingut després de recordar que l'Exèrcit de Terra ja ha obert una investigació per aclarir els fets i identificar els seus responsables ia més ha posat l'assumpte en coneixement de la Fiscalia.

La ministra ha recordat que la proposta de sorteig es va difondre a través d'un xat privat "absolutament al marge" de l'Exèrcit de Terra, però ha insistit que els responsables "han d'estar fora" de les Forces Armades si es comprova que també van fer ús d'instal·lacions militars.

"És inacceptable des de qualsevol punt de vista", ha subratllat Robles reivindicant que aquesta actitud "no correspon" als "valors" de l'Exèrcit de Terra i per això espera que la Fiscalia prengui les mesures oportunes. Però a més, ha subratllat la "tolerància zero" al si de les Forces Armades amb l'assetjament o abús sexual, o fins i tot "amb qualsevol broma en aquesta matèria".

"De les Forces Armades espanyoles podem sentir-nos absolutament orgullosos dels seus homes i dones, treballen, són responsables, són un exemple a Europa i al món --ha reivindicat--. Que hi hagi determinades persones que realitzen aquestes manifestacions són un descrèdit per a les Forces Armades i no mereixen estar a les Forces Armades".

L'EXÈRCIT, "EXEMPLE AL MÓN"



En aquest sentit, ha convidat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , a conèixer millor com funciona l'Exèrcit i tota la normativa per combatre l'assetjament sexual, a més de la "formació, preparació i eficàcia" dels seus membres.

"L'Exèrcit espanyol n'és un exemple i crec que de vegades és bo tenir coneixement de les coses que es diuen", ha recomanat després que Colau demanés "un canvi profund" a nivell educatiu, amb formacions regulars i amb reglaments actualitzats.

"Crec que la senyora Colau ho desconeix i la convido que no tingui prevencions i conegui molt més l'Exèrcit espanyol" , ha insistit la ministra.