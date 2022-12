Toni Cantó @ep

El cervell de Toni Cantó no para i segueix produint idees brillants cada dia. Després del seu pas aplaudit per l'Oficina de l'Espanyol, on va aconseguir salvar la llengua pàtria d'una possible extinció, ha trobat la solució per salvar la dreta i derrotar el malvat president del Govern, Pedro Sánchez . L'exdiputat i actor ha posat sobre la taula els noms de Joaquín Leguina o de Rosa Díez per encapçalar una moció de censura contra el president del Govern, tal com ha proposat divendres el líder de Vox, Santiago Abascal . Un pla sense fissures.

Abascal ha anunciat l?obertura d?una ronda de converses amb la resta de grups de l?oposició per presentar una moció de censura contra Sánchez. La seva proposta és que l'encapçali una persona neutral, que hagi tingut responsabilitats de govern però que no estigui afiliada a cap partit i que es comprometi a la convocatòria immediata d'eleccions generals.

Després d'aquest anunci, Cantó ha suggerit a Twitter dues persones que al seu parer podrien complir bé aquest paper: Joaquín Leguina, recentment expulsat del PSOE, i la també exsocialista i fundadora d'UPyD Rosa Díez.