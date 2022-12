Col·lectius LGTBI es manifesten contra les "retallades" del PSOE a la llei trans|@EP

Milers persones han sortit al carrer a tot el territori espanyol per demanar al PSOE que no retalli els drets de les persones transsexuals.

Aquest dissabte hi ha hagut concentracions per tot el territori, concretament a Santa Creu de Tenerife, Las Palmas de Gran Canària, Arrecife, Múrcia, Barcelona, Logronyo, Sevilla, Saragossa, Cadis, Granada, Alcàsser de Sant Joan, Jerez, Palma de Mallorca, Port del Rosari i Donosti.

A Madrid , la concentració sortia a les 17 hores de la Glorieta d'Atocha fins a finalitzar a la Plaça de Jacinto Benavente , sota el lema 'Llei trans: drets humans, sense retallades, per a tots'. A aquesta última hi han acudit 600 persones, segons dades de la Delegació de Govern, encara que els convocants assenyalen que la xifra puja fins als 5.000 participants.

Amb aquests actes, les organitzacions trans i LGTBI exigeixen que "no es retallin els drets humans per a les persones trans recollits a la Llei Trans i LGTBI estatal i, especialment, que es garanteixi el dret d'autodeterminació del sexe al registre civil per a persones trans menors de 16 anys acompanyades dels pares".

En el manifest llegit després de la marxa a Madrid , els convocants han denunciat "el suplici judicial" que patiran els menors trans de 12 a 16 anys si s'aproven les retallades proposades pel PSOE i han assenyalat que contravenen la sentència del Tribunal Constitucional del 2019 que ja reconeix el dret a la identitat de totes les persones, independentment de la seva edat.

"Les persones adultes trans ja hem viscut més de 30 anys amb impediments per veure reconeguda legalment la nostra identitat. Imposar a les infàncies trans de 14 anys un DNI que no es correspon amb la seva identitat i negar-los la possibilitat de corregir aquest apunt administratiu és una crueltat administrativa per part de l'Estat", han incidit.

La Llei Trans passarà aquest dilluns 12 de desembre el seu primer examen davant la Comissió d'Igualtat del Congrés dels Diputats , a la qual arriba sense un acord entre els socis del Govern, PSOE i Podem , sobre l'autodeterminació dels menors trans. L'aprovació de la norma podria estar a l'aire si els socialistes busquen el suport del PP en aquesta matèria.

La ponència de la llei, l'òrgan on els grups parlamentaris acorden les esmenes presentades, va acabar el 30 de novembre passat sense acord sobre les propostes que el PSOE ha realitzat a una llei que va ser aprovada pel seu partit al Consell de Ministres.